Волшебные свойства обычной клюквы

Совсем недавно американские медики официально внесли клюкву в список самых полезных продуктов для здоровья. Эта лесная ягода и в самом деле обладает удивительными, чуть ли не волшебными свойствами.

Оказывается, клюква способствует сохранению здоровья десен. Стоматологи с кафедры Парижского университета сумели доказать, что постоянное употребление клюквы, или клюквенного сока, защищает от развития пародонтита и прочих неприятных заболеваний ротовой полости.

Заболевания сердца

Клюква оказывает позитивное влияние на работу сердца. Она укрепляет сосуды, снижает уровень холестерина в крови и, соотвественно, мешает раннему развитию атеросклероза. Снижается и опасность инсульта, о первых признаках которого мы писали вот здесь.

Нормализация веса

Содержание растительной клетчатки в клюкве достаточно высоко. Соотвественно, ягода обладает способностью освобождать организм от шлаков и токсинов. Таким образом налаживается и пищеварение, что приводит к снижению и постепенной нормализации веса. Обратите внимание на популярные диеты и диетические блюда — клюква присутствует в большинстве из них.

Ягода молодости

Клюква богата антиоксидантами, которые оказывают благотворное влияние на состояние кожи и внутренних органов. Это своего рода эликсир молодости: фантастичных изменений ждать не стоит, но и ранних морщин можно не боятся.

Влияние на мозг

Постоянное употребление клюквы значительно повышает умственные способности. Это удалось выяснить ученым из Стэнфорда, в течение трех лет проверявшим влияние ягоды и ее сока на когнитивные функции мозга. Кроме того, клюквенный сок снижает выработку кортизола, гормона стресса, что также идет на пользу психическому здоровью.

Уровень сахара

Работа поджелудочной железы также становится лучше у тех людей, кто любит клюкву и употребляет ее на регулярной основе. При диабете второго типа уровень сахара в крови клюква и вовсе снижает — при диабете 1-го типа такого целебного эффекта, к сожалению, не наблюдается.

Противопоказания

Но и у чудо-продукта есть свои противопоказания. Каждый день есть клюкву просто нельзя, поскольку она очень активно вымывает из организма соли. Попробуйте делать трехдневные перерывы в клюквенной диете, так вы сведете все минусы этой лесной ягоды на нет.