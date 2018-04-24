Самые необычные маринады для шашлыка

Маринад из киви для свинины

Поможет жесткое мясо сделать мягким, а также станет настоящим спасением, если на маринование совсем мало времени.

На 1 кг свинины: 1 киви, 1 луковица, соль, свежемолотый черный перец, пучок петрушки, растительное масло.

Способ приготовления: мясо нарезать на куски, поперчить, смазать растительным маслом. Киви очистить и превратить в пюре, лук нарезать кольцами. Все добавить к мясу и хорошенько перемешать, промять. Оставить мариноваться на час. Солить мясо лучше незадолго до приготовления.

Совет: вместо растительного масла можно взять минералку. Залить ею мясо, чтобы полностью его покрывала.

Маринад с гранатовым соком для говядины

Такой маринад считается очень мягким, поэтому для него требуется много времени. В гранатовом соке мясо нужно мариновать не менее десяти часов, а лучше сутки.

На 1 кг говядины: 200 мл гранатового сока, 1 большая луковица (или 2 средних), свежемолотый перец, молотый кориандр, 50 мл растительного масла.

Способ приготовления: мясо нарезать кусками, примерно 4 на 5 сантиметров. Промыть и обсушить бумажными полотенцами. Натереть мясо перцем и кориандром (солить за час до приготовления). Лук нарезать кольцами, добавить к мясу и хорошенько перетереть. Влить растительное масло, еще раз перемешать. Влить сок, перемешать и убрать в холодильник.

Совет: отличным акцентом может стать свежая кинза, которую нужно мелко порубить и добавить к мясу.

Маринад с пивом для курицы

Сделает диетическую грудку мягкой и сочной, а также ароматной. В таком маринаде можно делать шашлык и из голени, и из крыльев.

На 1 кг куриной грудки: 250 мл светлого пива (лучше брать разливное), 1–2 луковицы, 1 ст. л. горчицы, 1 ст. л. майонеза, перец, соль.

Способ приготовления: курицу нарезать на куски, поперчить, по желанию добавить специи. Лук нарезать полукольцами, чеснок порубить. Смешать майонез с горчицей. Лук добавить к мясу, хорошенько перетереть. Добавить майонезную смесь, тщательно перемешать. Шашлык убрать на полчаса в холодильник. После этого еще раз мясо тщательно перетереть и залить пивом, чтобы кусочки были полностью покрыты. Мариновать около 3 часов.

Совет: к такому маринаду хорошо подойдут паприка и сушеный орегано.