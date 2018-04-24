Длина — полметра, вкус — деликатный: утвержден новый ГОСТ на детскую колбасу

Изменить требования к «детским» сосискам и колбасе решил Росстандарт. В них станет больше овощей и меньше специй — ведомство утвердило обновленный ГОСТ на вареные колбасные изделия для детей.

Количество мясных ингредиентов в новом стандарте осталось прежним — 60%. Только раньше ГОСТ диктовал производителям класть в колбасу 50% мяса и только 10% субпродуктов. Из обновленного варианта такая разбивка исчезла. Зато увеличилась допустимая доля овощей. Раньше их могло быть максимум 8%, а теперь 10. Вкус у правильных детских колбасных изделий — со слабым ароматом пряностей, а не с выраженным, как в старой версии стандарта.

Еще одно новшество — размеры идеальных мясных деликатесов для подрастающего поколения. Например, длина сосиски не должна превышать 11 см, а толщина — 32 мм. А вот детская вареная колбаса имеет право достигать полуметра в длину. Толщина правильного батона — от 44 до 120 мм. Еще в обновленном ГОСТе прибавилось несколько пунктов в списке запрещенных компонентов. Кроме ГМО, мяса хряков и усилителей вкуса в него теперь вошли замороженные овощи со сроком годности более года. Также не место в детской сосиске мясу повторной заморозки или имеющему срок годности больше шести месяцев. Наконец, стандарт запретил класть в такую продукцию замороженную курицу или индейку. Ранее запрет распространялся лишь на перемороженное мясо птицы.

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