Шесть продуктов, которые не сочетаются с вином

Шесть продуктов, которые не сочетаются с виномНекоторые сердятся, когда слышат, как кто-то говорит, что вино не сочетается с шоколадом, но это правда. Существуют логические причины, по которым кое-какие продукты ухудшают вкус вина. Как только вы узнаете о них, то сразу начнёте по-другому оценивать сочетание этого напитка и различной еды. Идеальная пара — это когда два ингредиента представляют более сбалансированный вкус в сочетании друг с другом, чем сами по себе. Ужасное сочетание — когда комбинация ингредиентов создаёт вкусовой дисбаланс, причём до такой степени, что можно и вовсе от него отказаться. ШоколадКусочек шоколада добавляет несколько вкусовых оттенков — включая шоколадный танин, жирность, сладкий и землистый привкус. Если его запить сухим красным вином, то в результате вы почувствуете грубые танины и кисловатый винный привкус. Первоначальные фруктовые ароматы вина ежевики или вишни теряются в насыщенном шоколадном вкусе. Хотя в редких случаях, когда шоколад не содержит танина (белый), это сочетание уместно. Но чаще всего вы просто всё испортите. Вина, которые подходят к шоколаду: выдержанный портвейн, речото делла вальполичелла хорошо сочетаются с шоколадными и апельсиновыми десертами. Брюссельская капустаЕё ростки имеют ореховый, землистый и слегка сернистый привкус, который никак не подходит к вину. Брюссельская капуста делает его вкус плохим из-за растительных сероорганических соединений в своём составе. Такие же соединения есть и в чесноке, цветной капусте, спарже и брокколи. Лучший вариант винной пары — мадера, которую лучше употреблять слегка охлаждённой. Можно попробовать французское мюскаде, благодаря своему вкусу «лёгкого пива», который не похож на вкус классических вин. И австрийский грюнер вельтлинер также хорошо подойдёт капусте. СпаржаОна не подходит к вину по той же причине, что и брюссельская капуста — из-за большого количества соединений серы. Однако, есть ещё одна причина — повышенное содержание хлорофилла в овощах. С большинством зелёных овощей можно пить белое вино, такое как совиньон блан, но в случае со спаржей даже это может не сработать. К спарже подходят слегка охлаждённый херес фино или олоросо. Сыр с плесеньюБольшинство сыров очень хорошо сочетаются с винами, однако прожилки голубого сыра портят это классическую пару. Лучшая комбинация для голубого сыра — портвейн. Из других сочетаний подойдут вина с высоким содержанием алкоголя: зинфандель, шираз или сладкое белое десертное вино. СушиСочетание из сырой рыбы, водорослей и кунжута сложно взаимодействует с винами. Японцы провели исследование, почему рыба и красное вино не сочетаются и выяснили, что дело в небольшом количестве железа в вине, которое цепляется к рыбьему жиру и создаёт металлический привкус. К суши подходят: грюнер вельтлинер, мюскаде или совиньон блан из долины Луары, пино блан, сделанное в Альто-Адидже. Соевый соусВкус соевого соуса зависит от сброженных соевых бобов, пшеницы и соли. Чтобы получить достойное сочетание, нужно нивелировать кислый соевый привкус не очень кислым вином. Существует два способа, которые могут заставить соевый соус стать хорошей парой к вину. Первый — создание солёного и сладкого сочетания, благодаря итальянским винам из сорта москато. Второй — создание гармонии между ними с помощью вин умами, сделанных на основе сорта кариньянв Лангедок-Руссильон, красных купажей из Южной Роны. Фото: iStock.com/xamtiw (1), iStock.com/grafvision (1), iStock.com/kislev (1)