Лучшие способы идеальной засолки сала

Отношение к салу и его употреблению в пищу довольно сильно менялось в разные периоды истории. В средневековой Европе сало считалось деликатесом и являлось важным ингредиентом кухни. Во времена расцвета диетологии позиции сала сильно упали, так как ученые в один голос называли сало вредным. Расцвет сала даже связывают с противостоянием мусульманам, которые не ели свинину и не похищали свиней во время своих набегов. При этом сало могло долго храниться и сохраняло свою пищевую ценность. Только недавно стало известно, что сало содержит большое количество незаменимых жирных кислот, которые необходимы организму. Особенно известным блюдом стало соленое сало, которое традиционно готовят во всех славянских странах.

— Выбор сала —

Хорошее сало должно быть белым или нежно-розовым, с тонкой, мягкой кожицей. Можно проткнуть сало зубочисткой — если она входит легко, значит сало свежее. Чем толще кожица, тем жестче будет сало. Куски с толстой кожей больше подходят для жарки. Хорошее сало должно иметь белый цвет без розоватого оттенка, который говорит о том, что свинья была заколота неправильно. Хранить сало нужно отдельно от источников сильных запахов.

— Нарезка и прокалывание —

Сало лучше всего нарезать кусками, так, чтобы его толщина и ширина не превышала 5-6 сантиметров. Это позволит куску равномерно просолиться. Каждый кусок нужно проколоть толстым шилом и начинить чесноком.

— Специи и соль —

Для засолки сала используют крупную поваренную нейодированную соль. Она позволяет вытягивать из сала лишнюю жидкость. Специи для засолки сала можно брать любые, однако вполне достаточно будет черного или красного перца.

— Рассол —

Самым быстрым способом засолки сала является выдержка в рассоле. Для этого нужно растворить в теплой воде достаточное количество соли и залить куски сала. 2-3 дня на средней полке холодильника — и ваше сало готово. Хранить сало нужно в морозильной камере.

— Сухая засолка —

Все, что вам понадобится в данном случае, это кусок сала, соль и специи. Его нужно натереть смесью специй, завернуть в чистый пакет и отправить в морозильник на 2-3 недели. Способ хорошо работает для сала молодого животного.

— Вареное сало —

Метод используется для старого и грубого сала, которое нельзя готовить другим способом. Кусок сала варят в течение 3-4 часов, затем натирают солью и отправляют в холодильник по стандартной схеме.