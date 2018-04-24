Ученые назвали лучшие продукты-антидепрессанты

Научные специалисты из Новой Зеландии выяснили, какие продукты нужно употреблять в пищу, чтобы не страдать от приступов плохого настроения. Употребление овощей и фруктов в сыром виде эффективно помогает понижать интенсивность депрессивных состояний у людей и способствует позитивному настрою, об этом сообщает Independent. Исследователями был проведен эксперимент, в котором приняли участие более 400 человек возрастом от 18 до 25 лет. Медики обследовали состояние их психического и физического здоровья, параллельно изучались предпочтения людей в питании, а также их социальный статус и уровень физической активности.

«По результатам эксперимента оказалось, что потребители продуктов в естественном сыром виде были более психически благополучны, чем предпочитающие такие же, но вареные продукты», — информирует Independent.

Опираясь на полученные во время эксперимента данные, специалисты составили списки фруктов и овощей, которые употреблялись людьми, имевшими с точки зрения психиатрии самый высокий уровень психического благополучия. Лучшими продуктами были признаны морковь, бананы, яблоки, грейпфруты, салат, цитрусовые, свежие ягоды, огурцы, киви, листовая зелень темного цвета, сельдерей, капуста, помидоры, грибы и красный лук. Примечательно, что ученые отметили: у них нет четкого объяснения установленной связи между потреблением определенных продуктов и здоровьем психики. По выдвинутой ими версии это может быть связано с обилием позитивно действующих на нервную систему микроэлементов в овощах и фруктах, которые легче поглощаются организмом в сыром виде. Ранее МедикФорум писал о том, какие продукты эксперты порекомендовали для употребления поздним вечером.