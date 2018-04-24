Вакуумные технологии от Bork

Прогресс, как известно, на месте не стоит. Причем это в полной мере касается не только автомобильной отрасли или электроники, но и бытовой техники. Так, например, коллекция компании Bork недавно пополнилась высокотехнологичным блендером В601. Новинка отличается стильным дизайном, который станет украшением интерьера любой современной кухни. При этом прибор кроме основных своих функций наделен уникальной технологией измельчения в вакууме. Благодаря работе в условиях вакуума, ингредиенты во время измельчения не насыщаются кислородом и не подвергаются окислению. Таким образом, передовые технологии нового блендера сохраняют полезные свойства продуктов, позволяя добиться однородной текстуры и получить насыщенный цвет напитков и блюд.

Кроме этого, блендер нового поколения отличается многофункциональностью: имеются режим Pulse, а также программы «Вакуум» и «Измельчение», которые помогают воплотить в жизнь самые смелые кулинарные идеи. А благодаря сверхмощному двигателю прибор быстро и эффективно измельчает ингредиенты со скоростью до 32 000 оборотов в минуту, смешивая их в однородную массу. Теперь вы можете быстро и качественно готовить полезные фруктовые и овощные смеси и коктейли, другие напитки и блюда в любое время суток. Причем процесс приготовления происходит практически бесшумно — В601 оснащен специальным колпаком, эффективно поглощающим шум во время работы. А для комфортного переноса и хранения ингредиентов в вакууме предусмотрена специальная чаша, которая заметно увеличивает срок хранения продуктов и предотвращает их окисление.

Приобрести Bork B601 можно не только в фирменных бутиках, но и в интернет-магазине компании.