Рынок коммерческого транспорта в ЕС вырос на 2,6% в первом квартале

Рынок коммерческого транспорта в ЕС вырос на 2,6% в первом квартале По данным ACEA, за первый квартал 2018 года рынок коммерческого транспорта в Европе вырос на 2,6% в годовом сравнении. Всего было продано 622 439 ед. техники за первые три месяца этого года. В марте этот сегмент рынка показал спад продаж на 2,5%.

В отчетный квартал продажи грузовых машин (полной массой до 3,5 т) в ЕС возросли на 2,8% и составили 518 451 ед. В марте было подано 220 835 таких машин, на 2,2% меньше, чем годом ранее. Продажи грузовиков полной массой до 16 тонн выросли за первый квартал 2018 года на 3% и достигли отметки в 77 952 ед. При этом в марте в этом сегменте авторынка ЕС был зарегистрирован спад продаж на 2,7% (до 29 501 ед.). Сегмент среднетоннажных грузовиков (массой от 3,5 до 16 тонн) вырос в продажах с января по март на 2,2% — всего было продано 94 328 таких машин. В прошлом месяце этот сегмент просел на 3% в продажах (реализовано 36 208 ед. техники). Автобусный рынок ЕС в I квартале продемонстрировал спад продаж на 2,7% (продано 9960 новых автобусов), а в марте он «просел» на 12,6% (продажи — 3767 ед.).

В России, как стало известно из сообщения аналитического центра «Автостат Инфо», за первые три месяца 2018 года было продано 17 480 новых грузовиков. Это на 32,7% больше, чем было реализовано годом ранее — 13 175 ед.