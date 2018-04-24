Ещё
Рецепт дня: Ленивые вареники
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рецепт дня: Ленивые вареники 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru предлагает приготовить сегодня очень простое, но невероятно вкусное блюдо, — ленивые вареники.
Всего 10 минут — и чудесный, горячий, полноценный, полезнейший завтрак у вас на столе.
Что понадобится:
— 450 г творога
— 1 яйцо
— 35 г сахара
— 140 г муки
— щепотка соли
— пакетик ванильного сахара
— цедра 1 апельсина
— сметана, сгущенка, мед — для подачи.
Как готовить:
Налейте в кастрюлю воду и поставьте на огонь. Снимите мелкой теркой с тщательно вымытого апельсина (тщательно! — если не хотите есть воск) цедру.
Творог (идеально, если он не слишком мягкий и пастообразный и не чересчур зернистый и рассыпающийся) разомните вилкой, вбейте яйцо, добавьте сахар, соль, ванильный сахар, апельсиновую цедру. Перемешайте, всыпьте муку, снова перемешайте. Никаких сложных замесов, протираний сквозь сито, пробиваний блендером. Пусть творог останется в своей первозданной естественности — слегка неоднородным, с плотными крупинками и характерной текстурой.
Выложите творожную массу на присыпанную мукой доску или рабочую поверхность стола, скатайте колбаску, нарежьте шайбочками шириной по 1,5–2 см, обваляйте каждый кусочек в муке и для пущей красоты и аутентичности чуть прижмите зубчиками вилки.
А тем временем вода уже закипела. Чуть подсолите ее и бросайте скорее вареники. Помешайте их нежно и любовно, чтобы, не дай бог, не прилипли к дну. Подождите, пока всплывут, поварите еще буквально пару минут, вынимайте шумовкой на тарелки, принаряжайте прохладной густой сметанкой, и приятнейшего!
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №16-2018.
ИД «Собеседник»: последние новости
Пять способов стать красивее и моложе с помощью кофе Рецепт дня: Гороховый суп Рецепт дня: Фруктовый пирог
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой193
Анфиса Чехова снялась топлес на острове Бали9
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь18
7 женских фантазий о сексе7
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске3
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
04:02
Опасные сладости, от которых надо держаться подальше
Еда
04:57
Как нас обманывают рекламщики
Психология
03:57
Видео-тест: какими будут ваши дети
Дети
00:59
Шнуров: откровения о жене и сексе
Звёзды
04:03
Селфи раскроет ваши тайны
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение