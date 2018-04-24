Рецепт дня: Ленивые вареники

Sobesednik.ru предлагает приготовить сегодня очень простое, но невероятно вкусное блюдо, — ленивые вареники.

Всего 10 минут — и чудесный, горячий, полноценный, полезнейший завтрак у вас на столе.

Что понадобится:

— 450 г творога

— 1 яйцо

— 35 г сахара

— 140 г муки

— щепотка соли

— пакетик ванильного сахара

— цедра 1 апельсина

— сметана, сгущенка, мед — для подачи.

Как готовить:

Налейте в кастрюлю воду и поставьте на огонь. Снимите мелкой теркой с тщательно вымытого апельсина (тщательно! — если не хотите есть воск) цедру.

Творог (идеально, если он не слишком мягкий и пастообразный и не чересчур зернистый и рассыпающийся) разомните вилкой, вбейте яйцо, добавьте сахар, соль, ванильный сахар, апельсиновую цедру. Перемешайте, всыпьте муку, снова перемешайте. Никаких сложных замесов, протираний сквозь сито, пробиваний блендером. Пусть творог останется в своей первозданной естественности — слегка неоднородным, с плотными крупинками и характерной текстурой.

Выложите творожную массу на присыпанную мукой доску или рабочую поверхность стола, скатайте колбаску, нарежьте шайбочками шириной по 1,5–2 см, обваляйте каждый кусочек в муке и для пущей красоты и аутентичности чуть прижмите зубчиками вилки.

А тем временем вода уже закипела. Чуть подсолите ее и бросайте скорее вареники. Помешайте их нежно и любовно, чтобы, не дай бог, не прилипли к дну. Подождите, пока всплывут, поварите еще буквально пару минут, вынимайте шумовкой на тарелки, принаряжайте прохладной густой сметанкой, и приятнейшего!

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №16-2018.