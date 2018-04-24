Лактоза: польза или вред

Мария Аниканова , врач-невролог, топ-блогер ЖЖ В сериале «Во все тяжкие» харизматичная отрицательная героиня постоянно и несколько демонстративно заказывает себе ромашковый чай с соевым молоком и стевией. Сериал, созданный в 2008 году, отлично отражает общемировую тенденцию, которая с некоторым опозданием дошла и до России. Речь идет об отказе от молока.

Аллергия на молоко и непереносимость лактозы: одно и то же?

Молоко содержит молочный сахар — лактозу. В пищеварительном тракте лактоза расщепляется на глюкозу и галактозу, которые благополучно усваиваются. Так происходит, если у вас достаточно фермента лактазы, расщепляющего молочный сахар. Если фермента мало, появляются неприятные симптомы в виде вздутия и боли в животе, а также расстройство стула — из-за того, что лактоза не расщепляется и не всасывается в кишечнике.

Наличие фермента, который расщепляет молочный сахар, определяется генетикой. У азиатов, а также жителей Африки и Южной Америки часто обнаруживается его недостаток. Они плохо переносят молоко и молочные продукты. Хорошая переносимость молочного сахара встречается в Дании, Швеции, Великобритании, Украине. В России есть примерно 18% взрослых людей, которые плохо переносят молоко.

Интересно, что среди беременных женщин статистика переносимости молока иная. До 44% женщин с признаками лактазной недостаточности начинают вполне удовлетворительно переносить молоко во время «интересного положения». Этот мудрый эволюционный механизм помогает женщине получить достаточно кальция для себя и будущего малыша и не растерять все зубы и волосы за время беременности и кормления грудью.

Лактазная недостаточность — недостаток фермента, расщепляющего молочный сахар, или, реже, его полное отсутствие. Эта проблема встречается и у новорожденных, но значительно чаще обнаруживается у взрослых людей, так как у большинства с возрастом выработка фермента, расщепляющего молочный сахар, снижается.

Аллергия на молоко — другая проблема. Аллергеном чаще всего является белок казеин, который содержится в молоке. Симптомы аллергии — это появление сыпи, кашля, отеков. Их появление не зависит от количества поступившего в организм молока. Даже его следовые количества могут вызвать аллергическую реакцию. В то время как симптомы лактазной недостаточности будут тем ярче, чем больше порция молочного сахара поступила в пищеварительный тракт.

Экспериментальные данные показывают, что человек с признаками недостаточности лактазы может съесть до 20 г молочных продуктов без выраженного дискомфорта. С аллергиком такой номер не пройдет: ему достаточно разок лизнуть мороженое, чтобы получить «роскошную» крапивницу, отек Квинке или еще чего похуже.

Состав молока: ищем полезные компоненты

В молоке содержится кальций — это знает даже первоклассник. И, судя по данным исследований, молоко и молочные продукты являются вполне подходящим, хоть и не единственным источником для получения кальция. Также молоко содержит витамин D. С этим витамином у россиян проблемы, так как их рацион в среднем сложно назвать сбалансированным. Проблему усугубляет недостаток солнца. Поэтому, кому в России ни сделай анализ на содержание витамина D, результат в той или иной мере окажется плачевным (если исследуемый не принимает специально витамин D3).

Исследования показывают любопытный факт. Чем больше в популяции людей с недостатком витамина D, тем меньше окажется тех, кто плохо переносит молочный сахар. Россия относится к тем странам, которые не могут похвастаться большим количеством солнечных дней в году, а потому сплошь и рядом врачи диагностируют признаки рахита у детей, а у взрослых — кариес, плохую устойчивость к простудным заболеваниям и дефицит мышечной ткани. Это типичные симптомы недостатка витамина D. Зато многие россияне отлично переносят молоко и не жалуются на симптомы лактазной недостаточности, и в этом есть глубокий эволюционный смысл. Либо человек круглый год живет на солнце под пальмой и получает достаточно витамина D благодаря ультрафиолетовым лучам нужной длины волны, а потому не нуждается в молоке, либо получает генетический «бонус» в виде хорошей переносимости молока, раз уж с солнцем не подфартило.

Состав молока открыл исследователям еще один интересный факт. Было проведено несколько десятков когортных исследований, которые показали, что употребление молока нормальной жирности снижает риск инсультов и инфарктов. Мета-анализы (которые дают нам сведения с высоким уровнем доказательности) подтвердили эти данные. Вероятно, такой неожиданный эффект возникает в результате связывания избытка молочных жиров кальцием, а также из-за положительного влияния составляющих молока на уровень «хороших» липидов крови.

В составе молока обнаруживаются и другие полезные компоненты: это калий, фосфор, рибофлавин, цинк, магний и насыщенные жиры.

Увы, эти факты противники молока отчего-то игнорируют. Они сообщают о том, что кальций-де из молока усваивается плохо, а страшные вещества казоморфины оказывают на мозг действие, подобное наркотикам.

Молоко — наркотик?

Казоморфины — это вещества, которые образуются в результате расщепления белка казеина. Именно им приписывается «наркотическое» действие сыров и мороженого, латте и чизкейка. Казоморфины будто бы связываются с опиоидными рецепторами — и все, человек подсаживается на «сырную иглу», становится рабом пармезана и молочного коктейля.

На самом деле казоморфины расщепляются еще в желудочно-кишечном тракте. У здорового человека они не могут проникнуть в кровь до тех пор, пока не расщепятся до безобидных аминокислот — простейших «кирпичиков», которые потом пойдут на построение белка и другие нужды организма. Но даже если казоморфины попали в кровь, их встретят и обезвредят иммунные белки. А до мозга эти «наркотики» не дойдут никоим образом просто потому, что к нервным клеткам доступ ограничен благодаря естественному «контрольно-пропускному пункту» — гемато-энцефалическому барьеру.

Поэтому идея, что молоко обладает «наркотическим» действием, не имеет под собой никаких разумных доводов.

Вред молока

Дерматологи не очень-то жалуют молоко, и тому есть причина. После употребления молока повышается уровень инсулина крови, что, вероятно, усиливает продукцию сала в сальных железах. Поэтому возможный результат регулярного употребления молока — угревая сыпь. Есть и неоднозначные данные о молоке: это результаты исследований, которые показывают положительную связь между употреблением молока и раком предстательной железы, яичников, а также колоректальным раком. Однако сведения эти нуждаются в более убедительных доказательствах.

Так пить молоко или не пить

Есть нормативные акты, которые регламентируют содержание в молочных продуктах микроорганизмов, антибиотиков и прочего. Насколько скрупулезно им следуют различные производители и какое молоко можно считать лучшим по составу, расскажут технологи. Впрочем, качественное молоко можно распознать и другим способом: просто попробовать его.

Значит ли это, что молоко нужно пить абсолютно всем? Разумеется, нет. Автор этой статьи, например, не страдает аллергией на молоко и не имеет лактазной недостаточности, однако не переносит вкус и запах этого продукта с детства. А потому спокойно игнорирует кофе с молоком, каши с молоком, молочные супы и прочие радости жизни. Если вы не любите молоко, не стоит его в себя вливать. Все же на свете есть и другие источники кальция: миндаль, кунжут, бобовые, инжир, капуста, кисломолочные продукты. Некоторые диетологи даже рекомендуют овощи и фрукты как приоритетный источник кальция в рационе, потому что они имеют еще один ценный компонент — клетчатку. Но если молоко вам нравится, пейте его, не испытывая тревоги на тему рисков для здоровья.

В мире наблюдается нездоровая тенденция — сочинительство псевдонаучных россказней вокруг привычных продуктов, будь то макароны или молоко, картофель или томаты. И разделять объективную информацию о возможном вреде молока и личные причины, по которым человек его не пьет, все-таки нужно.

Разумеется, не стоит забывать о разумном балансе в рационе: например, об овощах и фруктах, цельных злаках, крупах, рыбе и белом мясе. Употребление большого количества молочного жира и недостаток клетчатки в рационе как минимум могут стать причиной дискомфорта в животе и увеличения веса.

Есть еще один аспект употребления молока — этический. Некоторые отказываются от этого продукта из нежелания поддерживать систему, которая эксплуатирует и заставляет страдать животных. Но наука по этому поводу сохраняет молчание. А значит, убеждения по поводу справедливости или несправедливости устройства этого мира — личное дело каждого.

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