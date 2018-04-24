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Звездный сезон FoodTime: Согдиана приготовила греческий салат и рассказала, как похудела на 30 килограммов
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Звездный сезон FoodTime: Согдиана приготовила греческий салат и рассказала, как похудела на 30 килограммов 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Сайт WMJ.ru совместно с Кулинарной Студией Clever запустил второй сезон шоу FoodTime эксклюзивно ВКонтакте! Каждую неделю в гости к главному редактору WMJ.ru Анне Кругловой приходят звезды шоу-бизнеса, кино и Instagram. Не обещаем, что они умеют готовить, но зато с удовольствием делятся своими лайфхаками о правильном питании и здоровом образе жизни во время приготовления любимых блюд! Вместе с тем вопросы, которые задает героям Анна Круглова, не всегда на кулинарную тематику. Кроме того, в конце каждого выпуска тебя ждет специальный вопрос — следи за шоу внимательно, ответь на него, и тебе достанется классный приз!
В этот раз нашей гостьей стала певица Согдиана. Красавица не только поделилась своим фирменным рецептом греческого салата, но и раскрыла секрет, какой хит заменит ее знаменитую песню «Сердце-магнит». Скорее жми на Play и узнаешь все подробности!
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
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