Место травли — прилавок магазина: как россиян вынуждают питаться синтетическими продуктами

Здоровью нации угрожает фальсификат

В рейтинге российских «форбсов» уже который год мелькают имена владельцев торговых сетей, чьи капиталы, как известно, складываются из наших мятых рубликов. Несмотря на бушующие кризисы и санкции, состояние их с каждым годом растет, как и размеры лайнеров, яхт и особняков. Как показывает жизнь, происходит это не только за счет спекулятивных цен, но и снижения себестоимости, следовательно, качества продуктов питания на полках наших магазинов.

Вряд ли в нашей стране найдется хоть один потребитель, который не испытал бы на себе ужасающее качество нашей еды. Автор этих строк — не исключение. Недавно купил в гипермаркете ароматный пирог известной австрийской марки. Прочитав же этикетку, просто обалдел от вакханалии ингредиентов в составе. Названия их вряд ли кто слышал и видел прежде. Для наглядности попробую огласить весь список. Итак, из чего состоит тесто и заварной крем: сахар, пшеничная мука, масло подсолнечное. На этом натуральные вещества заканчиваются. А дальше следуют: яичный порошок, какао-порошок, загуститель (модифицированный крахмал), разрыхлитель, ароматизатор, антиокислитель (аскорбиновая кислота), сухая сыворотка, жиры растительные, молоко сухое, регулятор кислотности (лимонная кислота), краситель бета-каротин, глюкозный сироп, комплексная пищевая добавка, желирующий агент пектин, ароматизатор «вишня».

Весь этот «термоядерный» набор наличествует в одном-единственном изделии. А сколько в остальных продуктах, которые мы ежедневно лопаем без всякого страха и меры! По данным ряда защищающих потребителей организаций, за год среднестатистический россиянин съедает от 2,5 до 9 килограммов синтетических добавок, являющихся, по сути, чистой химией. Все эти усилители, загустители, разрыхлители, красители и эмульгаторы присутствуют во всех хлебобулочных изделиях. А в овощах и фруктах — еще и пестициды с нитратами. Ведь отечественные лаборатории проверяют лишь нескольких видов из 450 наименований пестицидов. А в активно критикуемой нами Америке, для сравнения, контролируется 3 тысячи пищевых добавок.

Как отмечает Всемирная организация здравоохранения , химические соединения в повседневной еде стали причиной целого ряда генетических мутаций в организме современного человека. Ради удешевления себестоимости производители стали заменять многие ингредиенты суррогатами и дешевыми аналогами, использовавшимися прежде в технических целях.

Давайте посмотрим, что сегодня у нас на столе? Хлеб — самый популярный и необходимый продукт, в большинстве случаев производится из муки дешевых сортов. Ее осветляют с помощью отбеливателей или хлорки, после чего она превращается в «муку высшего сорта», где уже нет витаминов, минеральных и органических веществ, необходимых организму. Однако есть споры заплесневелых грибков и картофельные палочки. Они не погибают даже под воздействием высоких температур.

Многие пекарни используют дрожжи, в том числе термофильные, которые ученые прозвали «маленькими убийцами». Попадая в организм, они способствуют брожению и возникновению гнилостных процессов. То есть создают условия для бурного роста патогенных микроорганизмов, провоцируя болезни внутренних органов — желудка, печени, поджелудочной железы, кишечника.

Европейские медики давно доказали связь от использования некоторых видов дрожжей с развитием раковых клеток. Что неудивительно, ведь в их составе сплошная гремучая смесь — сульфат аммония, аммиак, технический карбомид, кислота алеиновая, известь хлорная, формалин, соляная кислота и даже моющее средство. Какой организм такое выдержит?!

В начале апреля в СМИ опубликовали скандальные результаты исследования качества сыра, проведенного специалистами Росконтроля в крупных сетях. Оказалось, что 60 процентов проверенных образцов не только не соответствуют стандарту, а являются обычным фальсификатом. Вместо молочного жира в них используется пальмовое масло или транс-жиры, вызывающие у людей атеросклероз, ишемическую болезнь, инфаркты и инсульты.

Один из владельцев небольшой частной сыроварни поделился на страницах СМИ: «по факту 99% сыра на российских прилавках — либо из пальмы, либо из порошка и других нерецептурных вещей». Правда, по мнению главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева , фальсификат составляет лишь 10–15 процентов продаваемых в России сыров. В этом вопросе, конечно, больше доверия к контролирующим организациям, а не к словам министра, который, вероятно, давно забыл, как выглядят полки обычных магазинов. Ведь дошло до того, что контролеры обратились официально в Россельхознадзор с просьбой запретить продажу в торговых сетях сыра, в котором вообще нет молока…

Судя по всему, необходимость в молоке скоро совсем исчезнет. Россия занимает лидирующие позиции в мире по импорту пальмового масла, который вытесняет натуральные продукты. Даже в сметане животный жир заменяется растительным, молочный белок — соевым. В сливочном масле давно нет никакого сливочного масла, в сливках — сливок, в твороге — творога. По крайней мере в соответствующих нормативах. Все это щедро разводится транс-жирами, пищевыми добавками и в красивой упаковке выкладывается на продажу.

Точно такая же ситуация с другими продуктами — рыбными консервами, колбасой, копченостями, кондитерскими изделиями, макаронами, рисом, бобовыми. В магазинах и даже на рынках не стало нормально мяса. В корма животных добавляют гормоны, антибиотики и другие препараты (гентамицин, тетрациклин, пенициллин, бисептол) в качестве профилактики против различных инфекций. Больше всего фармакологии в тушках птиц, особенно индейки. Вы замечали, как при варке разносится далеко вокруг запах лекарств, будто в аптеке?

Гормональные препараты используются для увеличения веса скота и птицы, предназначенных на убой. Как признался автору этих строк один из фермеров, даже в высокогорных кавказских селениях уже колют коровам гормоны роста. А в одной вполне благопристойной европейской стране решили «обогащать» питание бедных животных отработанным машинным маслом, которое попало затем на столы любителей гастрономии.

Самым экологичным и полезным продуктом, казалось бы, остается рыба. Но и здесь, как выяснилось, некоторые виды не только не полезны, но даже опасны. По мнению ученых Института океанологии имени П. П. Ширшова ( РАН ), иные «обитатели морских глубин» выращиваются на самом деле в дельте Меконга на частных рыбных фермах. Причем исключительно на искусственных стимуляторах и антибиотиках. Кроме лекарств в корма добавляют красители, которые придают ей красивый цвет, но есть такую рыбу нельзя.

Даже в дорогих сортах семги, выращенной в скандинавских странах, не раз обнаруживали предельно допустимые нормы металла и другой химической дряни. Более того, сами хозяйства становятся источником болезней, в частности морских паразитов. Выращенная тут семга — практически не пригодна в пищу.

Недавно в сквере около метро «Парк культуры» я наблюдал странную картину. С десяток подростков устроили хаотичный танец, смахивающий на пляски обитателей экваториальных широт. Причем происходило все молча, без сопровождения какой-то музыки. Постепенно кривляния перешли в дикие вопли с закатывающимися глазами. Одна из девочек упала и начала биться в конвульсиях, что ничуть не удивило остальных. Странное шоу продолжалось как ни в чем не бывало.

Как выяснилось позже, дети приняли на грудь энное количество энергетических напитков. И, скорее всего, не в первый раз! Ведь энергетик не считается алкоголем и свободно продается чуть ли не на каждом углу. Производители уверены, что он абсолютно безвреден, и продолжают выпускать все новые виды, типы и сорта.

Однако врачи так не считают. В состав «чудо-напитка» входят опасные химикаты — таурин и глюкоронолактон (содержание последнего в двух банках превышает суточную норму в 500 раз). Этот препарат был разработан минобороны США в далекие 60-е годы для подъема боевого духа солдат, воюющих во Вьетнаме. Но очень скоро его запретили, поскольку действие глюкоронолактона на организм оказалось катастрофичным. У многих солдат обнаружили опухоли мозга, цирроз печени, атрофию почек и другие патологии. Не случайно энергетики не разрешены к продаже во многих странах Евросоюза . А нам хоть бы что!

За последние 35–40 лет в нашей стране в четыре раза увеличилось количество онкологических заболеваний, и этот печальный показатель продолжает расти. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и мозгового инсульта в нашей стране также на порядки выше, чем в странах Старого Света. Во многом рост болезней в России связан не только с издержками цивилизации (снижением двигательной активности, увеличением объема информации, стрессов) или ухудшением экологической среды, как нам сейчас объясняют. Но еще — и с катастрофическим падением качества продуктов, которыми люди ежедневно питаются. Ухудшающаяся экономическая ситуация не оставляет никаких надежд, что качество продуктов станет лучше! По крайней мере в обозримом будущем. Ведь качественная еда, естественно, стоит дороже некачественной, «сконструированной» из дешевых заменителей. Но после нескольких лет кризиса и падения доходов у российских потребителей попросту нет денег на качественную еду.

Ну а те, кто втюхивает нам синтетические и фальсифицированные продукты, практически ничем не рискуют — ведь без еды люди, как известно, не проживут. Обывателям же в сегодняшней России не до здоровой и экологически чистой пищи. В массе своей их волнует другой вопрос: как бы выжить. Так что расчет торговцев верен: «пипл все схавает».