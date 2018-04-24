Продукты, способные замедлить старение

Большинство не задумывается о старении и только после первых морщин люди понимают, что старость неизбежна. Эксперты отмечают, что именно правильное питание поможет выглядеть молодо, что достигается на клеточном уровне. Это гораздо важнее косметических манипуляций с кожей, и эффективнее, к тому же, продукты из данного списка отличаются рядом других полезных свойств.

Лосось

Лосось и другая красная рыба содержат значительные объемы омега-3, помогающих привести в норму кровяное давление и восстановить здоровье сердца. Особенно такая рыба полезна пожилым гражданам, поскольку им медики рекомендуют употреблять указанный продукт не реже двух раз в неделю.

Яйца

Организму для успешного построения мышц и тканей необходим белок, который в большом количестве содержится в яйцах. Также этот продукт содержит кальций и железо, обеспечивающие здоровое состояние костей и, кроме того, снабжение клеток кислородом. В связи с этим, особенно в старшем возрасте, человеку нужно употреблять достаточно яиц.

Виноград

Этот продукт отличается высоким содержанием антиоксидантов, помогающими в борьбе с раковыми клетками. Кроме того, виноград полезен для здоровья глаз, отвечая также за снижение в крови уровня сахара и эффективно предотвращая развитие у человека болезней сердца.

Томаты

У помидоров можно найти массу преимуществ для здоровья человека, поскольку они богаты важными для здоровья нутриентами, среди которых калий. Томаты, кроме того, эффективно борются с заболеваниями кишечника, выводят шлаки и стабилизируют активность почек.

Оливковое масло

Граждане из средиземноморских стран могут похвастаться высокой продолжительностью жизни, что объясняется наличием в их рационе значительного количества различных морепродуктов и не менее полезного для организма оливкового масла. Последнее в своем составе имеет важные мононенасыщенные жирные кислоты, помогающие обеспечить здоровье сердца и бороться с проблемой повышенного давления.

Фасоль

Этот продукт содержит минимальное количество жиров, имеет много полезных пищевых волокон и является кладезем белка. Благодаря своим способностям фасоль улучшает процесс обмена веществ, восстанавливает мышцы и является полезной для здоровья во многих факторах.

Грецкие орехи

Благодаря названному продукту индивид получает в большом количестве множество полезных микроэлементов, требуемых для качественной работы головного мозга. Кроме указанного преимущества, полиненасыщенные жирные кислоты в составе грецких орехов оказываются эффективны в предотвращении риска развития у человека рака, а еще они полезны благодаря наличию в составе магния и меди.