Ещё
Продукты, способные замедлить старение
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продукты, способные замедлить старение 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Большинство не задумывается о старении и только после первых морщин люди понимают, что старость неизбежна. Эксперты отмечают, что именно правильное питание поможет выглядеть молодо, что достигается на клеточном уровне. Это гораздо важнее косметических манипуляций с кожей, и эффективнее, к тому же, продукты из данного списка отличаются рядом других полезных свойств.

Лосось

Лосось и другая красная рыба содержат значительные объемы омега-3, помогающих привести в норму кровяное давление и восстановить здоровье сердца. Особенно такая рыба полезна пожилым гражданам, поскольку им медики рекомендуют употреблять указанный продукт не реже двух раз в неделю.

Яйца

Организму для успешного построения мышц и тканей необходим белок, который в большом количестве содержится в яйцах. Также этот продукт содержит кальций и железо, обеспечивающие здоровое состояние костей и, кроме того, снабжение клеток кислородом. В связи с этим, особенно в старшем возрасте, человеку нужно употреблять достаточно яиц.

Виноград

Этот продукт отличается высоким содержанием антиоксидантов, помогающими в борьбе с раковыми клетками. Кроме того, виноград полезен для здоровья глаз, отвечая также за снижение в крови уровня сахара и эффективно предотвращая развитие у человека болезней сердца.

Томаты

У помидоров можно найти массу преимуществ для здоровья человека, поскольку они богаты важными для здоровья нутриентами, среди которых калий. Томаты, кроме того, эффективно борются с заболеваниями кишечника, выводят шлаки и стабилизируют активность почек.

Оливковое масло

Граждане из средиземноморских стран могут похвастаться высокой продолжительностью жизни, что объясняется наличием в их рационе значительного количества различных морепродуктов и не менее полезного для организма оливкового масла. Последнее в своем составе имеет важные мононенасыщенные жирные кислоты, помогающие обеспечить здоровье сердца и бороться с проблемой повышенного давления.

Фасоль

Этот продукт содержит минимальное количество жиров, имеет много полезных пищевых волокон и является кладезем белка. Благодаря своим способностям фасоль улучшает процесс обмена веществ, восстанавливает мышцы и является полезной для здоровья во многих факторах.

Грецкие орехи

Благодаря названному продукту индивид получает в большом количестве множество полезных микроэлементов, требуемых для качественной работы головного мозга. Кроме указанного преимущества, полиненасыщенные жирные кислоты в составе грецких орехов оказываются эффективны в предотвращении риска развития у человека рака, а еще они полезны благодаря наличию в составе магния и меди.
Anews: последние новости
Прозрачный кофе и другие необычные пищевые изобретения последних лет Доказано наукой, или полезные свойства кофе Андрей Гайдулян нашел замену бывшей жене
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой215
Анфиса Чехова снялась топлес на острове Бали14
7 женских фантазий о сексе7
Режиссер «Титаника» назвал лучшую замену «Виагре»
Раскрыты секреты выигрыша в лотерею38
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
04:02
Опасные сладости, от которых надо держаться подальше
Еда
04:57
Как нас обманывают рекламщики
Психология
03:57
Видео-тест: какими будут ваши дети
Дети
00:59
Шнуров: откровения о жене и сексе
Звёзды
04:03
Селфи раскроет ваши тайны
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение