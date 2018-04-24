8 бьюти-продуктов, которые помогут расслабиться (и получить удовольствие)

Массажное масло Deora

Что первым приходит на ум, когда мы думаем о расслаблении? Правильно, массаж! Поэтому в арсенале у каждой из нас должно быть хотя бы одно массажное масло. Например Deora. Оно не только приятно пахнет, но и возвращает коже природную эластичность и даже предотвращает ее старение. Но это не все: оно расслабляет мышцы и способствует хорошей циркуляции крови. В составе только все самое полезное: натуральные масла ореха макадамии и миндаля, грейпфрута, сои и перечной мяты.

Ароматическая свеча Mizensir Chèvrefeulle du Soir

Ароматическая свеча с цветочным ароматом — то, что надо, чтобы создать дома нужную атмосферу релакса после тяжелого рабочего дня. Пусть в вашей квартире пахнет жимолостью и средиземноморскими растениями, а вы пока захватите мороженое (только полегче — все-таки скоро лето) и включайте любимый фильм с Одри Хепберн

Мыло для лица White Paint

Это не простое мыло, а очень даже особенное. Во-первых, это мыло для лица. Во-вторых, в составе у него жемчужная пудра и лактобактерии (а еще аж 26 органических масел). В-третьих, оно сделано вручную. На этом особенности не заканчиваются. White Paint не только обеспечит вам приятный массаж кожи лица, но заодно разгладит морщины, вернет увлажнение и приведет в порядок баланс жидкости. И да, дизайн у него тоже очень приятный. Не благодарите, это все японцы.

Жидкий крем Santa Maria Novella Relax Fluid

Самое важное — вовремя снимать усталость и стресс. В этом ваш лучший друг, конечно, сон и крем Santa Maria Novella с эфирными маслами корицы, апельсина, розмарина и лаванды. Кожа получит мягкость и свежий аромат специй, а вы — настоящее расслабление и эстетическое удовольствие.

Ароматическое массажное масло La Ric Aroma Massage Oil China

Еще один крутой помощник в снятии напряжения и повышении тонуса кожи — ароматическое массажное масло La Ric. Идеально подходит для массажа и спа-процедур рук и тела. В составе — только натуральные эфирные масла. Приятный восточный аромат прилагается.

Бомба для ванн Lush Yellow Submarine

Принимать ванну просто так — скучно и неинтересно. То ли дело с бомбой для ванны от Lush с музыкальным названием Yellow Submarine и цитрусовым ароматом (легкие нотки кокоса прилагаются). Смело запускайте желтую подводную лодку и подпевайте любимым песням Beatles. Пока будете вспоминать дискографию любимой британской четверки, обнаружите себя в море розовых блесток (они в состав бомбочки тоже предусмотрительно включены).

Увлажняющий бальзам для тела Clarins Moisture-Rich Body Lotion Jasmine

Новинка, которая точно заслуживает внимания — новый увлажняющий бальзам для тела от Clarins с нежным цветочным ароматом. Идеален для тех случаев, когда вы чувствуете стянутость и сухость кожи, потому что меняет ситуацию на 180 градусов — взамен получите нежность и шелковистость.

Скраб для тела Garnier «Драгоценный скраб красоты»

Еще одна незаменимое бьюти-средство для душа, которое поможет совместить приятное с полезным. Скраб для тела Garnier объединил в составе масла и натуральные отшелушивающие частички — и то, и другое ваша кожа точно оценит. Аромат у скраба тоже более чем приятный — можно визуализировать, что находишься не в собственной ванной, а в любимом спа-салоне.