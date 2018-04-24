Алкогольные коктейли в домашних условиях

Яркие и вкусные, коктейли давно уже завоевали свое признание у посетителей баров и ресторанов. Иногда, глядя на затейливое смешение алкоголя в бокале, украшенном дольками фруктов, кажется, что повторить такой коктейль дома не получится. Однако это заблуждение. Для того чтобы сделать коктейль в домашних условиях, понадобится шейкер, мерный стаканчик, барная ложка (на длинной ручке) и аксессуары для украшения типа бумажных зонтиков.

Миксы.

Это самые простые коктейли, делаются они на основе крепких напитков: водки или мартини. Вторая составляющая — сок или газированная вода. Классический пример микса — коктейль «Отвертка». Для него вам понадобится:

— 50 мл водки

— 100 мл апельсинового сока

— 4 кубика льда

В широкий невысокий стакан налейте водку, затем — сок. Сверху киньте лед. Украсьте бокал короткой широкой трубочкой.

Более изысканный вариант микса, который любят девушки — «Мартини-оранж». В этом случае водка заменяется сухим белым мартини, в остальном рецепт остается тот же.

Для мужчин подойдет микс «Ром-кола». Чтобы сделать, его, возьмите:

— 50 мл белого рома

— 80 мл любой колы — «Кока» или «Пепси».

Смешайте жидкости в широком невысоком бокале. Край бокала украсьте тонкой спиралькой из лимонной цедры или долькой лимона. Если добавить в этот коктейль 50 мл лимонного сока, он уже превратится из «Ром-колы» в «Куба Либре», любимый напиток знаменитого кубинского революционера.

Лонги

Так называют коктейли в высоких бокалах, которые можно долго и со вкусом цедить через трубочку. Вот некоторые из них, достаточно простые в изготовлении:

«Секс на пляже»

— 50 мл водки

— 50 мл персикового ликера

— 150 мл апельсинового сока

— 50 мл клюквенного сока или морса

— 10 кубиков льда

В шейкер положите лед, водку и ликер, тщательно взболтайте. Перелейте в высокий коктейльный бокал. Сверху долейте апельсиновый и клюквенный сок (морс). Украсьте край бокала веточкой мяты или клубничкой.

«Прибой»

— 100 мл водки

— 30 мл вермута (Мартини)

— 80 мл апельсинового сока

— Несколько капель гренадина (гранатового сиропа)

— 4 кубика льда

Все ингредиенты хорошенько встряхните в шейкере. В высокий бокал положите лед, через ситечко процедите сверху коктейль из шейкера. Украсьте долькой апельсина или вишенкой.

Шоты

Это коктейли, которые подаются в маленьких ликерных рюмках и выпиваются залпом. Обычно они состоят из нескольких ингредиентов и очень нарядно смотрятся. Бесспорно, самый знаменитый из шотов — коктейль «Б-52». Для того, чтобы его приготовить, возьмите:

— по 20 мл кофейного, сливочного, апельсинового ликера.

Аккуратно налейте их по очереди в ликерную рюмку так, чтобы получились ровные слои. Порядок такой: сначала кофейный, потом сливочный, и наконец — апельсиновый. Из-за разной плотности они не будут смешиваться.