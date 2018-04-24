Ещё
Арбузный напиток
Далее:
Читайте также:
Ещё

Арбузный напиток 

Карельские вести 1 час назад
Освежающий летний напиток, попробуйте и вы!
Ингредиенты
Сок лимона по вкусу
мякоть арбуза 2 стак.
мед 1 ч. л.
ванильный сахар 0,5 ч. л.
Способ приготовления
Все перечисленные ингредиенты кладем в блендер и хорошо взбиваем. Когда коктейль будет готов, охлаждаем его в холодильнике, можно при помощи льда. При подаче украшаем дольками лимона, листочками мяты или кусочками арбуза. Коктейль можно превратить в алкогольный, добавив в него немножко рома.
Время готовки5 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Карельские вести: последние новости
Алкогольные коктейли в домашних условиях Сырный суп с курицей и брокколи Малиновый смузи с авокадо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой215
Анфиса Чехова снялась топлес на острове Бали14
7 женских фантазий о сексе7
Режиссер «Титаника» назвал лучшую замену «Виагре»
Раскрыты секреты выигрыша в лотерею38
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
04:02
Опасные сладости, от которых надо держаться подальше
Еда
04:57
Как нас обманывают рекламщики
Психология
03:57
Видео-тест: какими будут ваши дети
Дети
00:59
Шнуров: откровения о жене и сексе
Звёзды
04:03
Селфи раскроет ваши тайны
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение