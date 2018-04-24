Арбузный напиток

Освежающий летний напиток, попробуйте и вы!

Ингредиенты

Сок лимона по вкусу

мякоть арбуза 2 стак.

мед 1 ч. л.

ванильный сахар 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Все перечисленные ингредиенты кладем в блендер и хорошо взбиваем. Когда коктейль будет готов, охлаждаем его в холодильнике, можно при помощи льда. При подаче украшаем дольками лимона, листочками мяты или кусочками арбуза. Коктейль можно превратить в алкогольный, добавив в него немножко рома.

Время готовки5 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная