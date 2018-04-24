Ещё
Малиновый ликер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Малиновый ликер 

Карельские вести 58 минут назад
Фото: Карельские вести
Приготовить ликер можно и дома, это не так уж сложно, если использовать наш рецепт!
Ингредиенты
Малина 1 кг  сахар 1 кг  спирт 1 л  вода 1 л  Способ приготовления
Малину следует хорошо размять. Затем залить спиртом и оставить ее настаиваться 15 дней. При этом не забывайте, пожалуйста, периодически эту смесь встряхивать. Из сахарного песка и 1 литра холодной кипяченой воды нужно сварить сироп. И снять накипь. Охладить сироп до температуры 30-40 градусов и влить в наш малиновый настой. Все это хорошо перемешать и дать настояться еще 14 дней. После двух недель отфильтровать, разлить по бутылкам и закупорить.
Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
Карельские вести: последние новости
Малиновый смузи с авокадо Мексиканский куриный суп Алкогольные коктейли в домашних условиях
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой215
Анфиса Чехова снялась топлес на острове Бали14
7 женских фантазий о сексе7
Режиссер «Титаника» назвал лучшую замену «Виагре»
Раскрыты секреты выигрыша в лотерею38
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
04:02
Опасные сладости, от которых надо держаться подальше
Еда
04:57
Как нас обманывают рекламщики
Психология
03:57
Видео-тест: какими будут ваши дети
Дети
00:59
Шнуров: откровения о жене и сексе
Звёзды
04:03
Селфи раскроет ваши тайны
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение