Малиновый ликер

Приготовить ликер можно и дома, это не так уж сложно, если использовать наш рецепт!

Ингредиенты

Малина 1 кг сахар 1 кг спирт 1 л вода 1 л Способ приготовления

Малину следует хорошо размять. Затем залить спиртом и оставить ее настаиваться 15 дней. При этом не забывайте, пожалуйста, периодически эту смесь встряхивать. Из сахарного песка и 1 литра холодной кипяченой воды нужно сварить сироп. И снять накипь. Охладить сироп до температуры 30-40 градусов и влить в наш малиновый настой. Все это хорошо перемешать и дать настояться еще 14 дней. После двух недель отфильтровать, разлить по бутылкам и закупорить.

Уровень сложностиСредне КухняМеждународная