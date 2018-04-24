Морс из красной смородины

Прекрасный и простой напиток на каждый день! Вместо смородины можно использовать любую другую сезонную ягоду.

Ингредиенты

Красная смородина 2 стак.

сахар 3-4 ст. л.

лимонная кислота или лимонный сок 1-2 ст. л.

вода 1,5 л Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон5 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Красную смородину измельчите. Затем пропустите через сито. Сок отложите, а жмых поместите в кастрюлю и залейте воду, добавьте сахар. Доведите до кипения и готовьте на среднем огне около 5 минут. Процедите массу, жмых выбросьте. К жидкости добавьте лимонную кислоту и отложенный сок. Морс готов. Подавайте в холодном виде. Приятного аппетита!