Морс из красной смородины 

Прекрасный и простой напиток на каждый день! Вместо смородины можно использовать любую другую сезонную ягоду.
Ингредиенты
Красная смородина 2 стак.
сахар 3-4 ст. л.
лимонная кислота или лимонный сок 1-2 ст. л.
вода 1,5 л Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон5 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Красную смородину измельчите. Затем пропустите через сито. Сок отложите, а жмых поместите в кастрюлю и залейте воду, добавьте сахар. Доведите до кипения и готовьте на среднем огне около 5 минут. Процедите массу, жмых выбросьте. К жидкости добавьте лимонную кислоту и отложенный сок. Морс готов. Подавайте в холодном виде. Приятного аппетита!