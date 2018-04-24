Облепиха очень полезна, и чай с облепихой еще во времена Древней Руси считался напитком долголетия. Попробуйте этот напиток и вы!
Ингредиенты
Облепиха свежая 2 ч. л.
зеленый чай 1,5-2 ч. л.
вода 250 мл мед по вкусу
Способ приготовления
Для начала разминаем облепиху ложкой. Завариваем в чашке чай (не кипятком, но горячей водой). Добавляем в чашку облепиху, накрываем крышкой и ждем минут 10. Процеживаем, добавляем мед по вкусу. Готово!
Время готовки15 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная