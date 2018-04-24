Чай с облепихой

Облепиха очень полезна, и чай с облепихой еще во времена Древней Руси считался напитком долголетия. Попробуйте этот напиток и вы!

Ингредиенты

Облепиха свежая 2 ч. л.

зеленый чай 1,5-2 ч. л.

вода 250 мл мед по вкусу

Способ приготовления

Для начала разминаем облепиху ложкой. Завариваем в чашке чай (не кипятком, но горячей водой). Добавляем в чашку облепиху, накрываем крышкой и ждем минут 10. Процеживаем, добавляем мед по вкусу. Готово!

Время готовки15 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная