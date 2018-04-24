Чай с лемонграссом

Вкусный чай с тонким и ароматным лимонным вкусом. Также хорошо использовать как средство от простуды!

Ингредиенты

Лемонграсс 40 г вода 500 мл сахар 2 ст. л.

мед светлый 1 ст. л.

Способ приготовления

Лемонграсс очистите от кожуры и нарежьте на тонкие полоски. Воду доведите до кипения в кастрюле и забросьте туда порезанный лемонграсс, сахар и мед. Перемешайте и готовьте на слабом огне 20 минут. Слегка охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная