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Чай с лемонграссом
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Чай с лемонграссом 

Карельские вести 2 часа назад
Вкусный чай с тонким и ароматным лимонным вкусом. Также хорошо использовать как средство от простуды!
Ингредиенты
Лемонграсс 40 г  вода 500 мл  сахар 2 ст. л.
мед светлый 1 ст. л.
Способ приготовления
Лемонграсс очистите от кожуры и нарежьте на тонкие полоски. Воду доведите до кипения в кастрюле и забросьте туда порезанный лемонграсс, сахар и мед. Перемешайте и готовьте на слабом огне 20 минут. Слегка охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
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