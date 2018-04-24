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Как приготовить лимонную соль своими руками дома?
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Как приготовить лимонную соль своими руками дома? 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru узнал, как из соли и лимона сделать приправу для различных блюд.
Ярко-желтая соль со свежим ароматом лимона и нотками куркумы прекрасно подходит для рыбных блюд, блюд из белого мяса птицы и морепродуктов, для салатов. Еда, приправленная такой солью, становится ярче и свежее.
Для этого необходимо:
— 100 г морской соли
— 1 лимон
— 1/2 ч. л. куркумы
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Разогрейте духовку до 180 градусов, пусть прогреется минут 10, затем выключите ее.
С тщательно вымытого лимона с помощью мелкой терки снимите цедру (только желтый слой). Выжмите столовую ложку сока.
Соедините лимонный сок, куркуму и лимонную цедру, перемешайте все с солью.
Расстелите на противне лист бумаги, высыпьте соль, распределите ее по всей поверхности.
Просушите в теплой духовке минут 10, достаньте, дайте соли полностью остыть, пересыпьте в герметично закрывающуюся баночку.
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