Как приготовить лимонную соль своими руками дома?

Sobesednik.ru узнал, как из соли и лимона сделать приправу для различных блюд.

Ярко-желтая соль со свежим ароматом лимона и нотками куркумы прекрасно подходит для рыбных блюд, блюд из белого мяса птицы и морепродуктов, для салатов. Еда, приправленная такой солью, становится ярче и свежее.

Для этого необходимо:

— 100 г морской соли

— 1 лимон

— 1/2 ч. л. куркумы

Далее:

Разогрейте духовку до 180 градусов, пусть прогреется минут 10, затем выключите ее.

С тщательно вымытого лимона с помощью мелкой терки снимите цедру (только желтый слой). Выжмите столовую ложку сока.

Соедините лимонный сок, куркуму и лимонную цедру, перемешайте все с солью.

Расстелите на противне лист бумаги, высыпьте соль, распределите ее по всей поверхности.

Просушите в теплой духовке минут 10, достаньте, дайте соли полностью остыть, пересыпьте в герметично закрывающуюся баночку.