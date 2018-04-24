Облепиховый морс

О полезных свойствах облепихи известно практически всем, кто интересуется здоровым питанием. Попробуйте приготовить вот такой напиток с полезной ягодой!

Ингредиенты

Облепиха

300 г вода

1 л сахар

100 г Способ приготовления

Для начала нужно выдавить сок из ягод. Проще всего воспользоваться соковыжималкой, но можно и обычным ситом. Ягодный сок перелейте в кувшин, а жмых от ягод положите в кастрюльку и засыпьте сахаром. Залейте водой и поставьте на огонь.

Когда содержимое кастрюли закипит, хорошенько перемешайте ягоды с сахаром, процедите через сито и влейте процеженную жидкость в кувшин. Перемешайте.

Подавать этот морс нужно в охлажденном виде, а хранить в холодильнике можно до трех дней. Перед потреблением обязательно взбалтывайте, так как морс имеет особенность расслаиваться.

Время готовки45 мин Количество персон5 чел Уровень сложностиСредне

КухняМеждународная