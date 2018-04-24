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Облепиховый морс
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Облепиховый морс 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
О полезных свойствах облепихи известно практически всем, кто интересуется здоровым питанием. Попробуйте приготовить вот такой напиток с полезной ягодой!
Ингредиенты
Облепиха
300 г  вода
1 л  сахар
100 г  Способ приготовления
Для начала нужно выдавить сок из ягод. Проще всего воспользоваться соковыжималкой, но можно и обычным ситом. Ягодный сок перелейте в кувшин, а жмых от ягод положите в кастрюльку и засыпьте сахаром. Залейте водой и поставьте на огонь.
Когда содержимое кастрюли закипит, хорошенько перемешайте ягоды с сахаром, процедите через сито и влейте процеженную жидкость в кувшин. Перемешайте.
Подавать этот морс нужно в охлажденном виде, а хранить в холодильнике можно до трех дней. Перед потреблением обязательно взбалтывайте, так как морс имеет особенность расслаиваться.
Время готовки45 мин  Количество персон5 чел  Уровень сложностиСредне
КухняМеждународная
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