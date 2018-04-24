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Пряный горячий яблочный сок
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Пряный горячий яблочный сок 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Вкусный, ароматный яблочный сок с пряностями. Этот напиток можно приготовить наперед (за несколько часов до еды) и перелить в подогретый термос. От этого он станет еще ароматнее и вкуснее.
Ингредиенты
Яблочный сок  600 мл  большие палочки корицы
2 шт.
анис (звездочки)
2 шт.
гвоздика
6 шт.
кардамон
3 шт.
яблоки
1 шт.
коньяк
300 мл  Способ приготовления
Яблоки моем, вырезаем серединку и нарезаем дольками. В литровую кастрюлю наливаем яблочный сок, добавляем яблоки и специи. Подогреваем сок на малом огне и доводим до кипения, выключаем. Добавляем коньяк, хотя этот пункт можно опустить. Разливаем сок по кружкам и подаем к столу. Яблоки из сока тоже невероятно вкусные, поэтому выбрасывать их не стоит.
Время готовки15 мин  Количество персон2 чел  Уровень сложностиЛегко
КухняМеждународная
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