Пряный горячий яблочный сок

Вкусный, ароматный яблочный сок с пряностями. Этот напиток можно приготовить наперед (за несколько часов до еды) и перелить в подогретый термос. От этого он станет еще ароматнее и вкуснее.

Ингредиенты

Яблочный сок 600 мл большие палочки корицы

2 шт.

анис (звездочки)

2 шт.

гвоздика

6 шт.

кардамон

3 шт.

яблоки

1 шт.

коньяк

300 мл Способ приготовления

Яблоки моем, вырезаем серединку и нарезаем дольками. В литровую кастрюлю наливаем яблочный сок, добавляем яблоки и специи. Подогреваем сок на малом огне и доводим до кипения, выключаем. Добавляем коньяк, хотя этот пункт можно опустить. Разливаем сок по кружкам и подаем к столу. Яблоки из сока тоже невероятно вкусные, поэтому выбрасывать их не стоит.

Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко

КухняМеждународная