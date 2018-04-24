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Лимонно-мятная настойка
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Лимонно-мятная настойка 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Вкусная настойка с ярким вкусом лимона и мяты, прекрасно подойдет для любого праздничного стола.
Ингредиенты
Лимон 4 шт.
водка 1 л  сахар 2 стак.
свежая мята по вкусу
Способ приготовления
Лимоны моем и срезаем цедру. Белую кожицу тоже счищаем и выбрасываем. Нарезаем лимоны, кожуру, добавляем мелко нарезанную мяту и заливаем водкой. Ставим раствор в теплое место на 3-4 дня. Затем настойку процеживаем, отжимаем мякоть, добавляем сахар, перемешиваем и снова ставим в теплое место на 10 дней. Каждый день бутылку необходимо встряхивать. Вначале настойка мутная, но затем выделяется осадок, и она становится прозрачно-желтой. Аккуратно сливаем настойку над осадком, напиток готов, можно подавать гостям.
Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
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