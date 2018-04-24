Лимонно-мятная настойка

Вкусная настойка с ярким вкусом лимона и мяты, прекрасно подойдет для любого праздничного стола.

Ингредиенты

Лимон 4 шт.

водка 1 л сахар 2 стак.

свежая мята по вкусу

Способ приготовления

Лимоны моем и срезаем цедру. Белую кожицу тоже счищаем и выбрасываем. Нарезаем лимоны, кожуру, добавляем мелко нарезанную мяту и заливаем водкой. Ставим раствор в теплое место на 3-4 дня. Затем настойку процеживаем, отжимаем мякоть, добавляем сахар, перемешиваем и снова ставим в теплое место на 10 дней. Каждый день бутылку необходимо встряхивать. Вначале настойка мутная, но затем выделяется осадок, и она становится прозрачно-желтой. Аккуратно сливаем настойку над осадком, напиток готов, можно подавать гостям.

Уровень сложностиСредне КухняМеждународная