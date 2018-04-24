4 весенних блюда для поднятия иммунитета всей семье

До лета, богатого свежими фруктами, ягодами и солнцем, осталось не так много, но силы организма, истощенного долгой зимой, на исходе. Особенно сложно приходится детям: им для роста и развития требуется больше сил и энергии, чем взрослым. Откуда взять необходимые витамины и микроэлементы, чтобы поддержать иммунитет ребенка и помочь всей семье не поддаться хандре и простуде? Все, что нам необходимо, содержится в самых простых и доступных продуктах, которые, по мнению ведущих педиатров, действуют гораздо лучше витаминных комплексов. Итак, к столу! Александр Плеханов, шеф-повар «Партии еды», автор семейного меню, делится с читателями «Летидора» рецептами четырех блюд, повышающих иммунитет как взрослых, так и детей! Зеленый смузи Ингредиенты: две «ножки» брокколи, небольшой пучок шпината, несколько веточек петрушки, одна средняя морковка. В чем польза В овощах и зелени содержится огромное количество клетчатки, которая отвечает за пищеварение. Если есть проблемы с усвоением еды, смузи — промежуточное звено между соком и пюре — отлично подходит, чтобы наладить процесс пищеварения детского желудка, не перегружая его работой. Состав зеленого смузи прост и полезен: брокколи, как и цветная капуста, вводится в качестве первого прикорма младенца. В ней, как и в моркови, содержится кверцетин — флавоноид, помогающий организму справиться с вирусами и вырабатывать антитела. Петрушка содержит железо, фосфор, калий и кальций, участвующие в строительстве тканей организма. Морковный сок помогает при слабости и анемии, повышает устойчивость перед вирусами и улучшает настроение. Как приготовить: Все овощи и зелень промыть. Брокколи отварить и дать остынуть. Морковь почистить и выжать сок в соковыжималке. Положить в блендер все овощи, перемолоть в однородную массу. Если густо, можно разбавить водой. При желании можно украсить тертым миндалем, кусочками банана или «соломкой» моркови. Рисовая лапша с морепродуктами и чесночным соусом Ингредиенты: упаковка набора «морской коктейль» или по 100 грамм креветок, гребешков и мидий, рисовая лапша, 5-6 «ножек» брокколи, головка чеснока, одна чайная ложка молотого кориандра, соевый соус, оливковое масло, бальзамический уксус, перец чили по вкусу. В чем польза Кориандр и перец в небольших дозах укрепят кровеносные сосуды детей, предотвращая появление синяков при активном исследовании окружающего мира. Чеснок в виде соуса теряет свою остроту, но не расстается с природным антибиотиком аллицином, который предотвращает развитие инфекций, попавших в организм, и не дает развиться осложнениям после простуды и гриппа. Морепродукты, богатые микроэлементами, витамином Е и йодом, также укрепляют иммунитет, создавая надежный барьер для защиты от инфекций. Как приготовить: Очистите чеснок и раздавите зубчики прессом. Отварите морепродукты. Смешайте все приправы, которые вы решили использовать, чеснок и соусы. В полученной массе замаринуйте морепродукты на 20 минут. Отварите лапшу (2-3 минуты). В воке или глубокой сковороде разогрейте масло и обжаривайте брокколи 1-2 минуты. Добавьте лапшу и морепродукты, перемешайте и на медленном огне томите 3-4 минуты. Перед подачей можно украсить порубленной кинзой Дорада с гарниром из спаржи Ингредиенты: 500 г молодой спаржи, тушка дорады, луковица, две столовые ложки сливочного масла, головка чеснока, половинка лимона, оливковое масло, розмарин, соль и перец. В чем польза Про омегу-3, которая повышает сопротивляемость организма инфекциям, говорить много не нужно: польза морской рыбы сегодня известна каждому, кто заботится о своем здоровье. Спаржа, напротив, явно недооценена по достоинству, а зря: в ней содержится целый комплекс витаминов — В1, В2, В5, В6, В9, А, Е, С, Н и РР. Спаржа отлично поддерживает выделительную систему, что просто необходимо в период простуд и вирусов. При этом данный овощ легко усваивается, не вызывает аллергии и понравится даже самым маленьким и требовательным гурманам. Как приготовить: Рыбу очистите от чешуи и внутренностей, промойте. Лук и чеснок мелко порубите, лимон нарежьте полукольцами. В брюшко рыбы положите лук, дольки лимона, веточку розмарина; сверху посыпьте чесноком, можно также использовать любимую приправу, например, смесь «прованские травы», или тимьян. Запекайте в духовке 20-30 минут. Спаржу промойте, три зубчика чеснока очистите и измельчите. Нагрейте сковороду на среднем огне, растопите масло, добавьте чеснок и спаржу. Тушите при закрытой крышке 10 минут, иногда помешивая. Убавьте огонь и тушите еще десять минут. Печеные яблоки в карамели Ингредиенты: два средних красных яблока, половина стакана сахара, чайная ложка лимонного сока, чайная ложка растительного масла. В чем польза Яблоко — настоящий кладезь микроэлементов. Далеко не каждый способен грызть свежие яблоки, зато запеченные в карамели фрукты становятся любимым десертом сразу и навсегда. Запекание сохраняет все полезные вещества. Витамины группы В — В1, В5, В6 и В9 — выступают защитниками нервной системы и активируют умственную деятельность, помогая маленьким детям усваивать огромные объемы новых знаний. Витамин РР способствует очищению крови и повышает иммунитет. Как приготовить: Помойте и вытрите яблоки, вставьте в них деревянные шпажки. Перемешайте сахар и лимонный сок. Полученную массу вылейте на сковороду и помешивайте на среднем огне. Смажьте тарелку для подачи яблока растительным маслом. Когда сахар на сковороде карамелизуется, обмакните в нее яблоко, поворачивая для равномерного распределения карамели. Положите десерт остыть на тарелку и подавайте через 5-7 минут. 4 вкусных правила здоровой пищи Для заправки салатов используйте не только оливковое, но и льняное, кунжутное масло, масло виноградной косточки. Они содержат разный набор микроэлементов, необходимых организму. Помните, что овощи лучше всего есть сырыми или запекать. Варка и жарка убивает до 85% полезных веществ. Введите за правило обедать и ужинать спокойно и красиво: удовольствие от еды помогает ей лучше усваиваться. Не бойтесь использовать специи и чеснок: они придают даже самой простой еде приятный аромат и работают на ваш иммунитет не покладая рук. Фото: Shutterstock; «Партия еды»