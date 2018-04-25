Самый вкусный чай для истинных ценителей

На прилавках магазинов сегодня так много всевозможных сортов чая, что от их обилия легко растеряться. Чтобы не прогадать с выбором и купить по-настоящему вкусный и ароматный чай, стоит всегд а внимательно читать информацию на упаковке.

Есть всего четыре критерия, по которым можно судить о качестве напитка. Несоответствие хотя бы одному из них может сказаться на вкусе чая, а, значит, и на удовольствии от всего чаепития.

Место произрастания

Чайные кусты очень чувствительны к условиям выращивания. Хотя при большом желании их можно вырастить даже дома на подоконнике, но правильный вкус чай приобретает только там, где есть много тепла, света, влаги и чистого воздуха. Особым тонким ароматом отличаются чаи, выращенные в высокогорьях и на вулканических почвах. Таким климатом обладают страны, расположенные недалеко от экватора. Чем севернее плантация, тем хуже по качеству получается сам чай, и тем скуднее его урожай.

Если на упаковке указано, что чай был собран в Китае, Кении, Индонезии, Танзании или Шри-Ланке, это хороший знак. Такой чай проходит первый критерий отбора среди ценителей.

Способ сбора

При сборе чая срывают только 2-3 верхних молодых листа на ветке и почки. За всю историю производства этого напитка было придумано большое количество технологий для сбора чая, которые могли бы выполнять эту несложную, на первый взгляд, задачу.

Однако любое механическое устройство справляется с этим гораздо хуже, чем ловкие человеческие руки.

В машины вместе с нужными листьями зачастую попадают сухие части растения и ветки. Это негативно сказывается на качестве напитка. Ручной труд обходится производителям дороже, но именно чай, собранный вручную, считается самым качественным.

Обработка чайного листа

После того как чай собран, его необходимо подвялить. Листья от этого становятся более податливыми для дальнейшего скручивания, которое необходимо, чтобы чайные листья дали сок. Он становится естественным окислителем на следующем этапе производства — ферментировании. Здесь листья приобретают нужный вкус и цвет для заваривания. Разница между черным и зеленым чаем лишь в том, что последний не ферментируют. Чайные листья также необходимо высушить. Сушка происходит при соблюдении строгих температур, что тоже влияет на качество чая.

После всех этих манипуляций чайные листья могут отправить на резку. Нарезанные и измельченные листья завариваются быстрее, поэтому такой чай часто фасуют в чайные пакетики.

Особый вкус чая При выборе хорошего чая стоит обратить внимание на его состав. В нем не должно быть искусственных ароматизаторов и примесей более дешевых сортов чая. Чайные купажи вроде English Breakfast должны быть собраны только из высококачественных черных цейлонских и кенийских чаев.

В чай Earl Grey может быть добавлен только натуральный ароматизатор — масло апельсина-бергамота. В качественном зеленом чае сорта Gunpowder, имеющего характерный привкус дыма, не должно быть никаких ароматизаторов вообще.

Для производства этого чая используют более крупные листья, что дает чаю этот особенный запах. В чайных смесях с фруктовыми и травяными ароматами должны быть кусочки фруктов и листья трав, а не их химические имитации. Натуральность — главный критерий качественных чайных купажей.

Где искать качественный чай Найти хороший чай можно не только в специализированных магазинах, но и в обычных супермаркетах. Еще в 1890 году Сэр Томас Липтон поставил для своей компании две цели: чай должен быть доступным по цене и при этом хорошего качества.

Коллекция элитного чая Sir Thomas Lipton создана для истинных ценителей этого напитка. Это чай, собранный вручную, в который попали только лучшие листья известных плантаций Индонезии, Кении и Шри-Ланки.

Все благородные чайные купажи собраны в традициях самого Сэра Томаса Липтона, поклонниками которого была английская королевская семья. Любители черного чая оценят в коллекции крупнолистовой Sir Thomas Lipton Fine Ceylon с особо мягким ароматом и освежающим вкусом, с нежными цветочными нотами. Зеленый чай Sir Thomas Lipton Delicate Gunpowder удивит нотками дыма.

Знаменитый купаж Sir Thomas Lipton Earl Grey Finesse придаст напитку освежающий цитрусовый аромат. А узнать вкус самого чистого чая в мире, можно, попробовав черный чай Sir Thomas Lipton Kenyan Estate.

Выбрать хороший чай несложно. Для этого достаточно знать четыре показателя его качества: чай должен быть выращен на плантациях с подходящим климатом, собран вручную, обработан с соблюдением необходимых требований, а в его составе не должно быть искусственных добавок. И тогда каждая капля действительно вкусного чая будет приносить вам настоящее наслаждение и пользу.