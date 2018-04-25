Для сладкоежек, вегетарианцев и мясоедов: готовим разные виды шашлыков к майским праздникам

Овощи, рыба и даже сладости — чего только нельзя приготовить на огне и подать друзьям в качестве шашлыка! Об этом нам рассказали шефы популярных московских ресторанов, а заодно дали крутые рецепты на майские праздники. Бери ручку и записывай — будет мегавкусно!

Маршмеллоу

Ингредиенты

На 1 порцию:

Зефир мини — 107 г или 12 шт.

Соус темный шоколадный — 10 мл или 1 ч. л.

Сахарная пудра — 1 г или большая щепотка

Способ приготовления:

Ставим шоколадный соус на 20 секунд в микроволновую печь, чтобы прогреть.

На четыре деревянные шпажки насаживаем по четыре зефирки и обжариваем на гриле.

Шпажки с зефиром выкладываем на пирожковую тарелку, поливаем тонкой струйкой шоколадного соуса и посыпаем сахарной пудрой.

Хачапури на шампуре

Ингредиенты

На 1 порцию:

Сулугуни — 150 г Тесто слоеное «Звездное» — 125 г Мука пшеничная — 10 г Мацони — 40 г Соус апельсиновый — 40 мл Способ приготовления:

Сулугуни нарезаем на пять прямоугольных бочонков примерно по 30 г (длиной 5 см, шириной 2 х 3 см, высотой 3 х 3 см). Насаживаем сыр на шампур в длину по диагонали, чтобы сыр не порвался.

Тесто слоеное (половину пластины в 250 г) разрезаем пополам на два равных прямоугольника и раскатываем в длину (получатся прямоугольники толщиной 0,2 см, шириной 6-6,5 см и высотой 47-50 см).

Один пласт раскатанного теста оборачиваем вокруг нанизанного сулугуни внахлест и плотно защипываем края. Затем оборачиваем полученную конструкцию еще одним пластом теста.

Обжариваем нанизанные на шампур сыр и тесто на мангале до получения золотистого цвета и готовности.

Подаем на деревянной доске, рядом можно поставить мацони и апельсиновый соус.

Ингредиенты:

Цукини (или кабачок) — 75 г Баклажан — 60 г Перец болгарский (желтый и красный) — 60 г Помидоры розовые — 60 г Соль мелкая — 2 г Перец черный свежемолотый — 1 г Масло растительное — 15 г Базилик свежий (листья) — 1 г Тимьян свежий (со стеблями) — 1 г Способ приготовления:

Цукини и баклажан нарезаем под углом 45° толщиной 0,5— 0,7 см.

Болгарский перец нарезаем на две треугольные пластины по 30 г каждого цвета.

Помидоры нарезаем поперек на два кружка по 30 г каждый.

Овощи солим, перчим, сбрызгиваем со всех сторон растительным маслом.

Обжариваем овощи на сковороде гриль до колера (образования полос — прим. WMJ.ru ).

Далее запекаем овощи при температуре 180 °С в течение пяти минут.

Обжаренные овощи выкладываем на тарелку группами внахлест друг на друга, сверху украшаем листьями базилика и веточкой тимьяна.

Шашлык из печени по-хански

Ингредиенты:

Печень говяжья — 500 г Сливки 10%-е — 150 г Сетка внутренняя свиная или баранья

Орех грецкий молотый — 50 г Помидор — 1 шт.

Соль, перец черный молотый — по вкусу

Способ приготовления:

Говяжью печень очищаем от пленок, нарезаем небольшим кубиком.

Солим, перчим, оставляем мариноваться на полчаса.

Жировую сетку разворачиваем на столе, нарезаем на крупные квадраты 10*10 см.

Помидор нарезаем мелким кубиком, добавляем к печени, туда же грецкий орех и перемешиваем.

Замешанный фарш из печени и помидора выкладываем порциями на квадраты из жировой сетки, заворачиваем плотно конвертиками, заливаем сливками и оставляем еще на десять минут. Сливки не позволяют темнеть печени при жарке и дают нежный вкус.

Затем перекладываем печень в сетке на решетку гриль и жарим на огне, часто переворачивая решетку.

Ингредиенты:

Горгонзола — 300 г Сметана 20%-я — 300 г Йогурт натуральный — 130 г Горчица дижонская — 60 г Перец молотый — 10 г Соль — 30 г Паприка — 15 г Куркума, кумин, корица — на кончике ножа

Говяжья вырезка — 2 кг Способ приготовления:

Говяжью вырезку нарезаем кубиками. Сметану, йогурт, горчицу, перец, соль, паприку, куркуму, кумин и корицу пробиваем в блендере, постепенно добавляя горгонзолу. Маринуем мясо в течение 24 часов.

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Фото: пресс-служба, Shutterstock/VOSTOCK