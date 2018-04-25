БЖУ-игры: голосуйте, какой гарнир-пюре аппетитнее и полезнее

Выглядит подавленным!

Пюре — один из самых универсальных гарниров. Его подают к блюдам из мяса и рыбы, дополняют соусами и подливами, сочетают с овощами и грибами. Но те, кто следят за своим рационом, знают, что картофельное пюре — вкусный, но далеко не самый сбалансированный с точки зрения БЖУ-подхода вариант горячего гарнира. В нём слишком много углеводов, а если пюре обильно приправлено маслом, то и жиров. Впрочем, это не повод отказываться от вкусного блюда. Достаточно найти ему альтернативу, и чередовать картофельное пюре с не менее вкусным, но значительно более диетическим пюре из цветной капусты.

1 Картофельное пюре с молоком и сливочным маслом

Очистите картофель, тщательно промойте, залейте холодной водой и посолите.

Варите до полной готовности (картофелина должна легко протыкаться вилкой).

Слейте воду.

Добавьте масло и разомните картофель толкушкой до полной однородности.

Подогрейте в кастрюльке молоко и вливайте его в пюре тонкой струйкой, продолжая взбивать до получения пышной массы.

Подавайте со свежей зеленью как гарнир или самостоятельное блюдо.

Учтите, что консистенция готового пюре зависит не только от количества молока, но и от сорта картофеля. Лучше всего для приготовления пюре подходит картофель с высоким содержанием крахмала. Отличить его просто: на срезе клубни белые и в процесе приготовления очень быстро развариваются.

2 Пюре из цветной капусты

Разберите капусту на соцветия, сложите в дуршлаг и тщательно промойте холодной водой.

Переложите в миску, залейте водой так, чтобы она полностью покрывала соцветия, слегка присолите и оставьте на 15 минут.

Слейте воду, снова промойте капусту, и поставьте варить в большом количестве воды (посолив её по вкусу после закипания) до готовности: примерно 15 минут.

Слейте отвар в миску, дайте капусте стечь и пюрируйте её блендером, добавляя понемногу отвар, и доводя до желаемой консистенции.

Так вы получите самый диетический вариант пюре. При желании можно сделать его более калорийную версию, добавив вместо отвара молоко и масло.

Пюре из цветной капусты нередко называют «фальшивым картофельным» — отличить на вид два блюда очень непросто. Если захотите сбить гостей с толку, поэкспериментируйте с приправами. Чесночный соус или масло с травами для заправки изменят аромат.