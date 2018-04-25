«У нас было по 5 клизм в день»: звезда «Физрука» Полина Гренц сильно похудела

23-летняя актриса Полина Гренц прославилась ролью упитанной Саши Мамаевой в популярном сериале «Физрук», для участия в котором ей пришлось сильно набирать вес, после чего возвращаться к привычным формам. Но поразительный результат похудения девушки не оставил равнодушной армию преданных поклонников, которые хотят знать подробности ее преображения. Оказывается, она серьезно взялась за себя и даже прошла программу детокса.

Внешность известной актрисы Полины Гренц вновь стала поводом для обсуждения. Звезда «Физрука» продемонстрировала в своем микроблоге фигуру, которая восхищает многочисленных фанатов ее творчества. Знаменитость в последнее время стала еще более стройной. Оказывается, артистка прошла детокс-программу в Карелии, где очистила свой организм от шлаков и токсинов: «Жалею, что за 23 года делаю это впервые, теперь однозначно раз в год — на чистку».

По словам Гренц, за неделю она не только преобразилась, но и стала себя намного лучше чувствовать. Изначально три дня были разгрузочными, участники курса оздоровления пили отвар на воде, без сахара и соли. В первый день им давали отвар из гречки и брокколи, во второй — отвар из гречки и сухофруктов, третий — отвар из кукурузы с черникой. Объемы оказались маленькими — с ресторанную кофейную кружку и такое «блюдо» разрешалось употреблять три раза в день: «Сказать честно, на третий день я уже хотела собирать чемодан и лететь домой, чтобы поесть. Потому что ко всему прочему эти 3 дня у нас было по 5 клизм в день (но это очень круто, потому что сейчас я чувствую себя как новенькая). И на третий день на обед и ужин нам начали давать суп-пюре, потому что сил не было абсолютно, мне хотелось только спать в номере и ничего больше».

Последующие дни кормить стали получше — по пять раз в день, блюда предполагались разнообразные: «Завтрак: салат из свежих овощей или фруктов, каши на воде, столовая ложка меда с чаем. 2-й завтрак: фрэши фруктовые и овощные, и смузи (я теперь фанат смузи, буду готовить дома). Обед: супы-пюре, тушеные овощи. Вот в последний день была гречневая лапша с грибочками в сливках (мой фаворит теперь тоже). Полдник: фрэши и смузи. Ужин всегда легкий должен быть, поэтому на ужин у нас в основном были овощи тушеные, по-разному приготовленные — с творогом или же в виде пудинга». По словам Полины, в день необходимо было выпивать по два литра воды, мясо и рыба не разрешались к употреблению. Она подчеркнула, что и она уже две недели не ест мясо: «Чувствую я себя живой как никогда, что очень странно, потому что раньше я всегда хотела мяса. Интересно, сколько смогу еще продержаться без него? Ложусь спать в 10-11 вечера, встаю в 7-8 утра, нет чувства усталости, энергии — через край».

Информация о похудении и оздоровлении Полины Гренц понравилась ее многочисленным подписчикам, они благодарят ее и планируют воспользоваться полезными сведениями: «Ничего себе, так сильно похудела! Все, тоже беру пример». «Класс, надо и себе взять советы на вооружение». «Вот это результат! От пухлой Саши Мамаевой не осталось и следа». «Вот это да! Да ты центнер сбросила, не иначе». «Поражаюсь и восхищаюсь, значит, и у меня не все потеряно». Полину Гренц называют мастером перевоплощения, ведь она любит удивлять сменой образов и для многих является примером для подражания.

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