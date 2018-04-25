Все о бананах! Какие самые полезные?

СодержаниеКакие бананы самые полезные?Десертные бананыПлантаныБананы: правила сочетаемостиДиеты на основе тропического фруктаЯпонская утренняя диетаВкусные способы приготовления банановТворожно-банановый десерт

Бананы чрезвычайно полезны. Их включают в рацион в свежем виде, из них получаются потрясающе вкусные блюда, сейчас с их помощью даже можно обрести желаемую стройность. Но эти тропические фрукты представлены в большом многообразии, поэтому закономерен вопрос: «Чем тот или иной отличается от своих собратьев? И какой принесет больше пользы?».

Какие бананы самые полезные?

Бананы — одна из древнейших пищевых культур, которая в наши дни насчитывает свыше пятисот сортов. Однако лишь некоторые из них получили широкое распространение по всему миру, другие же используются только в местах произрастания. Причина проста: не все они могут перенести транспортировку.

А вы знали?

Банан — это травянистое растение. В заблуждение нас вводит то, что называют ложным стволом, именно из-за него растение становится похожим на дерево. Добавьте сюда факт, что его листья как будто бы образуют крону. Ну и если совсем удариться в занудство, сам плод — это вовсе не фрукт, а ягода.

В бананах практически нет жира, но присутствуют белки и большой процент углеводов, следовательно, они отличаются высокой питательной ценностью. Поэтому их рекомендуют включать в рацион при усиленных физических или умственных нагрузках.

Кроме того, эти фрукты — кладезь витаминов А, С, Е и группы В, а также полезных элементов: магния, калия, фосфора, железа и цинка.

На заметку!

Благодаря своему составу бананы могут улучшить работу сердечной мышцы, станут профилактическим средством от анемии, снимут эмоциональное напряжение. Женщины с их помощью сохранят красоту волос, кожи и ногтей, а мужчины — мужественность.

Все плоды этого тропического растения условно делят на три большие группы.

Бананы первой группы — декоративные. У них очень красивые цветы, поэтому их могут выращивать для украшения. Но вот плоды в пищу не пригодны. Однако из них делают текстильную продукцию, подушки, рыболовные сети. Бананы второй и третьей групп используют в пищу. Но они отличаются друг от друга. Иначе, зачем их подразделять? Десертные бананы

Их можно есть в сыром виде, вялить или сушить. По мере созревания мякоть плодов приобретает приятную сладость.

Кстати!

Что лучше вяленые или сушеные бананы? Если открыть толковый словарь, он пояснит, что высушить и вялить — это синонимы. И то, и другое означает «убрать лишнюю влагу, держа на открытом воздухе либо в жарком месте».

С точки зрения технологического процесса заготовки продуктов впрок сушить и вялить — разные способы приготовления.

Сушеные бананы часто называют «банановыми чипсами». Их нарезают поперек тонкими лепестками. Иногда перед сушкой фруктовые ломтики обрабатывают, обычно соком лимона, чтобы они не потемнели и выглядели эстетично. Сушеные фрукты хрустящие. Вяленые бананы нарезают вдоль на четыре части (длинные бананы режут на восемь частей), слегка проваривают в сахарном сиропе, затем высушивают, предварительно проколов вилкой (так влага уйдет быстрее). Вяленые фрукты все равно остаются немного мягкими, они не такие сухие.

В любом случае и те, и другие калорийнее свежих фруктов. Но в вяленых бананах к тому же больше сахара. Бананы можно вялить либо сушить не только в промышленных масштабах, но и в домашних условиях.

Наибольшее распространение получили десертные бананы сорта Кавендиш. Кожура плодов окрашена в ярко-желтый цвет, и преимущественно их мы видим на прилавках наших магазинов. Маленькие светло-желтые плоды (их еще называют бэби бананы) сорта Дамский пальчик дороже своих собратьев. Причины в том, что они малоурожайны и не так транспортабельны.

Что лучше?

Бананы маленькие или большие? Однозначного ответа нет. Одни считают, что при меньшей калорийности небольших плодов в них содержится больше калия. А еще отмечают их очень сладкий вкус с медовыми нотками. Оппоненты утверждают, что никакой разницы нет — яблоки ведь тоже бывают и маленькими, и большими — и видят в этом лишь вопрос вкусовых предпочтений потребителя, а также маркетинговый ход продавцов.

Самый необычный сорт десертных бананов — Айс-крим — произрастает на Гавайях, Филиппинах и в Центральной Америке. В незрелом виде его кожура окрашена в голубовато-серебристый цвет, а по мере созревания она становится бледно-желтой.

Кстати!

Можно ли есть потемневшие бананы? В России действует ГОСТ Р 51603-2000, который устанавливает требования к свежим бананам. Согласно ему, плоды должны быть чистыми и целыми, потребительской зрелости, но не перезревшими, иметь плотную кожуру зеленовато-желтого или желтого цвета. Мякоть должна быть кремовой. Однако это касается только бананов рода Musa. Выходит, если купленные бананы относятся к другому подвиду, особых нарушений с точки зрения закона здесь не будет. Переспелые плоды содержат больше сахара и меньше клетчатки. На их кожуре могут присутствовать мелкие пятнышки бурого цвета, и это не страшно, но если они разрослись до внушительных размеров, а кожица имеет видимые повреждения, такой банан не пригоден в пищу. Ведь с «одежки» фрукта внутрь могли попасть микробы. Когда повреждений на кожуре нет, есть их или нет — вопрос эстетики.

Мякоть бананов с пурпурно-красной кожурой, которая при созревании становится оранжево-желтой, имеет насыщенный аромат малины, а еще в ней больше калия, бета-каротина, витамина С, чем в желтых бананах.

На заметку!

Эти плоды чаще других продают в недозрелом виде, иначе их просто не довезти. Но это не повод отказываться от покупки. Положите их вместе со спелым красным яблоком в бумажный пакет или обычную коробку и храните при комнатной температуре. Уже через несколько дней они порадуют вас неповторимым вкусом и ароматом.

Плантаны

Другое наименование — платано. Еще эти плоды называют овощными. Причина в том, что перед употреблением их обязательно подвергают термической обработке (готовят на пару, запекают в кляре, обжаривают в масле или варят). Кожура плодов окрашена в зеленый, желтый или красный цвет. Мякоть обычно жесткая и несладкая, в ней много крахмала и от нее слегка «вяжет во рту».

А вы знали?

Можно ли есть зеленые бананы? Ответ на этот вопрос зависит от того, к какой группе они относятся.

Есть зеленые плантаны, их выращивают в Индии. В свежем виде они практически не съедобны из-за вяжущих свойств. Но стоит только приготовить из них пюре, овощное рагу или чипсы — все сразу меняется. Зелеными могут быть и десертные бананы. Цвет скажет лишь о том, что плоды еще незрелые. В спелых бананах крахмал трансформируется в сахар. Они слаще и легче перевариваются. Мякоть зеленых плодов более плотная, не очень сладкая и слегка вяжущая. Есть их тоже можно, но надо знать, что незрелые плоды могут стать причиной повышенного газообразования. Тем, кто на диете, рекомендуют включать в рацион именно неспелые бананы. В них больше клетчатки и меньше сахара.

Лишь некоторые плантаны становятся похожими на десертные бананы после полного созревания и пригодны в пищу в свежем виде.

Это интересно!

Один из них — плантан сорта Бурро. Он отличается своей трехгранной кожурой желтого цвета. Размер плода небольшой. Это один из самых маленьких бананов. Его мякоть имеет цвет ванили и лимонный привкус. Перезревший плод имеет темные точки на кожице — именно в таком виде его можно есть свежим. В противном случае, придется плод поджарить или запечь, как и все другие плантаны.

Комментарий экспертаАврора Шутова, сертифицированный фитнес и пилатес тренер

Бананы на прилавках магазинов и супермаркетов представлены во всем многообразии. Отсюда и вопрос, который волнует многих: «Какие из них самые полезные?». Попробуем разобраться.

Спелые с коричневой крапинкой бананы более калорийны, чем их ярко-желтые и едва зрелые собратья. В них содержится бета-каротин, много аскорбиновой кислоты, а еще незаменимые аминокислоты лизин и метионин. Менее калорийны слегка зеленоватые бананы. Кроме того, они не повышают сахар в крови так, как спелые. Мини-бананчики полезнее крупных. Они превосходят их по содержанию калия, фосфора и железа. Чрезвычайно полезны красные бананы. В них больше бета-каротина (отсюда и цвет). Такие плоды благотворно влияют на кроветворение, поэтому будут очень полезны людям с анемией. Популярностью пользуются сушеные бананы. Но их употреблять не стоит. В них так много сахара, что съедая всего лишь горсть этих тропических фруктов, вы потребляете большое количество пустых калорий. Бананы: правила сочетаемости

Когда речь идет о сочетаемости продуктов, в итоге все сводится к двум основным аспектам.

Во-первых, берутся во внимание вкусовые качества ингредиентов. Они должны дополнять друг друга, чтобы представить приготовленное яство в выгодном свете.

На заметку!

Бананы хорошо сочетаются со сливками, мороженым, орехами, некоторыми сладкими специями и пряностями.

Во-вторых, оценивается то, как те или иные продукты влияют на происходящие в организме процессы. Исходя из этого, выводятся списки сочетаемого и несочетаемого, определяя тем самым, «дружат» продукты друг с другом или нет. И здесь начинается самое интересное! Теорий много, а иногда они даже вступают в противоречие.

Могут приниматься во внимание традиции того или иного народа, и это больше приметы, нежели подкрепленные фактами исследования. Например, в России считают, что молоко вместе с селедкой дают проблемы с желудочно-кишечным трактом, а в Финляндии и Карелии варят молочный суп с рыбой. Но практически все согласны, что употребление бананов с молоком чревато расстройством желудка. Сочетаемость продуктов определяется авторами различных методик питания.

Сторонники системы раздельного питания по Шелтону придерживаются мнения: бананы относительно хорошо вступают во взаимодействие с изюмом, финиками, виноградом, некоторыми другими сладкими фруктами, сельдереем. Но одновременно с тем отмечают, что больше пользы он принесет, если есть его отдельно.

Совместимость бананов оценивается и в питании по Аюрведе. Тропические фрукты нельзя есть с молоком, йогуртом, крахмалами, кукурузой, яйцами и редисом. При этом не совсем понятно, можно ли их смешивать с другими продуктами.

Диеты на основе тропического фрукта

Очередной парадокс — это похудение и бананы! С одной стороны их не рекомендуют тем, кто мечтает о стройной фигуре. В то же время существуют различные диеты на основе этого фрукта.

Японская утренняя диета

Авторами методики являются супруги Ватанабе из Японии — Сумико и Хамачи. Она — фармацевт и специалист в области превентивной медицины, он изучал традиционную китайскую медицину. Методика сразу же получила название — японская утренняя диета. Суть ее очень проста:

Начинать день нужно с одного или нескольких бананов (берут незрелые плоды). Все это запивается стаканом теплой воды. По мнению авторов диеты, такой завтрак стимулирует обмен веществ. Помимо этого, благодаря содержащемуся в неспелых бананах крахмалу, возникает ощущение сытости. Вода же улучшает пищеварение и избавляет от чувства голода. В обед и ужин можно любую пищу, но лучше отдать предпочтение здоровой еде: а это овощи, фрукты, зерновые, молочные и кисломолочные продукты, нежирная белковая пища. Есть дополнительно незначительные требования к последнему приему пищи: поужинать надо до 8 часов вечера! Переедать в целом нельзя. Но строгих планов питания нет, как и подсчета калорий. Однако надо вести дневник питания. Под запретом алкогольные напитки и десерты (разве что один или несколько бананов в качестве перекуса между приемами пищи). Пить можно только воду. Спорт желателен, но не обязателен. А спать нужно лечь не позднее полуночи. Важно!

По мнению Американской ассоциации диетологов, любая диета, где хотя бы в отношении одного приема пищи заложен принцип — «ешьте все, что хотите и к чему привыкли» — может привести к перееданию, следовательно, эффективность такой диеты ставится экспертами под сомнение.

Банан — это углевод, худеть на них можно, но вредно. Например, банановая монодиета принесет скорее вред, чем пользу. Мало того, что будет преследовать постоянное чувство голода, в бананах ко всему прочему много сахара, поэтому эти фрукты просто нельзя есть в больших количествах. Они не утоляют голод, а возбуждают аппетит.

Тем не менее, бананы очень полезны. Они богаты витаминами С и В6, а также медью, марганцем и калием. В них много клетчатки, причем в бананах зеленого цвета ее больше. В тропических фруктах желтого цвета клетчатка трансформируется в пектин, который тоже полезен для организма.

Еще один плюс бананов — это присутствие в них триптофана. Он участвует в выработке гормона серотонина, спасающего от стрессов. Для тех, кто на диете, это очень полезно — нет стресса и ничего не надо заедать. В свою очередь, серотонин предшествует выработке мелатонина. Этот гормон является залогом здорового сна. Сон же способствует более эффективному похудению.

Но все эти плюсы перечеркиваются одним большим минусом — в бананах, особенно, в спелых и желтых содержится много сахара. Поэтому как диетолог я рекомендую употреблять в пищу не больше одного банана в день. Есть его лучше в виде перекуса между завтраком и обедом — это даст дополнительный приток энергии. Либо во второй перекус после обеда перед ужином — тогда это будет полезно для здорового сна. Кстати, для сладкоежек этот тропический фрукт часто становится настоящим спасением, так как легко заменяет собой десерт.

Как тренер не могу не сказать о пользе употребления бананов перед тренировкой. Но здесь все зависит от поставленных целей.

На первых этапах похудения я прошу приходить на голодный желудок, тогда процесс снижения веса идет более эффективно — мы будем расходовать наши «накопления», а не то, что только получили с пищей. А вот когда основная масса лишнего веса уже сброшена, задачи будут другими — здесь мы работаем над построением рельефа тела. В этом случае я рекомендую подкрепиться за час-полтора до занятий фитнесом. Но это должно быть что-нибудь легкое и питательное. Это повысит выносливость перед серьезной физической нагрузкой.

Можно услышать совет выпить перед тренировкой молочный коктейль с бананом. Я не придерживаюсь этой точки зрения. Молоко вообще очень спорный продукт! Он плохо сочетается с другими компонентами, и его лучше употреблять в пищу отдельно. Полезней для здоровья будет кисломолочный напиток или творог — и тот, и другой неплохо сочетаются с фруктами, в нашем случае, с бананами.

Вкусные способы приготовления бананов

В странах с умеренным климатом бананы — это все же больше перекус, когда фрукты используются в свежем виде, либо десерт, тогда их добавляют в мороженое и кондитерские изделия. Популярностью, особенно, среди детей пользуются также коктейли на основе бананов. Все это связано с тем, что здесь распространены десертные сорта бананов.

Проверьте!

Правильно ли вы едите бананы? Конечно, в неформальной обстановке, в кругу близких и друзей, можно позволить себе просто взять фрукт в руку, «расчехлить» его и съесть. Правила же столового этикета считают такой вариант неприемлемым. Бананы нужно подавать, предварительно срезав плодоножку и кончик фрукта. Гость же при помощи ножа и вилки снимает верхнюю часть кожуры и ест банан, аккуратно отделяя по кусочку от нижней части.

Творожно-банановый десерт Растворить пакетик желатина в 80 мл воды, оставить на 20 минут. Бананы мелко нарезать. 400 г творога растереть с 3 столовыми ложками сахара, добавить 4 столовые ложки сметаны и ванилин. Перемешать. Влить желатин, все взбить блендером. На лист пергаментной бумаги высыпать около 80 г кокосовой стружки. Разровнять ее, придав форму прямоугольника. Сверху выложить полученную из творога массу. Вторым слоем уложить фрукты. Резким движением свернуть лист бумаги пополам, а затем сформировать рулет. Оставить в холодильнике на 4-6 часов. Комментарий экспертаКатерина Кондратова, преподаватель йоги, коуч, предприниматель (специализация — полезные сладости)

Бананы хороши тем, что их можно есть в чистом виде. Если же хочется разнообразия и чего-то необычного, можно приготовить из бананов вкусные и оригинальные яства. Открою несколько секретов.

Во-первых, эти тропические фрукты идеально вписываются в состав некоторых привычных для нас блюд, тем самым, привнося в них интересные оттенки вкуса. Например, все знают, как полезна овсяная каша, но иногда даже суперфуды приедаются. Добавьте в овсянку банан и кокосовую стружку, и вы заново откроете для себя это блюдо.

Во-вторых, бананы могут разнообразить меню адептов здорового образа жизни. Допустим, вы употребляете в пищу семена льна. Тогда можно приготовить удивительно вкусную льняную кашу. Сделать ее очень легко: необходимо взять 2-3 столовые ложки семян льна, 1 банан и 200-250 г кефира или воды, а затем все это взбить в блендере. По вкусу можно добавить мед или изюм.

В-третьих, из бананов получается потрясающее мороженое! Его по достоинству оценят и сторонники ЗОЖ, и вегетарианцы, и просто любители этого морозного яства. Рецепт чрезвычайно прост, а результат превосходит все ожидания! Нужно лишь порезать банан на кусочки и заморозить, после чего взбить мощным блендером.

И, наконец, сладкоежки могут порадовать себя восхитительными десертами на основе этих тропических плодов. Например, сделать из них шоколадный мусс. Для этого нужно взбить в блендере 1-2 банана с 2-3 ложками какао или кэроба. Затем разложить по вазочкам и сразу подавать!

В тропиках, напротив, чаще едят плантаны. Из них делают муку и чипсы, варят сироп, готовят мармелад, а также мед и вино. Их могут заготавливать впрок путем консервирования.

Кстати!

Полезны ли консервированные бананы? В отличие от сушеных либо вяленых фруктов, такие бананы остаются во влажной среде и высушиванию не подвергаются. Плоды разрезаются, укладываются в банки, заливаются сахарным сиропом и накрываются крышками. Затем продукт стерилизуют, после чего закатывают банки.

В консервированных бананах еще больше сахара. Безусловно, в сравнении со свежими фруктами они будут проигрывать, но если относиться к ним, как к вкусному десерту, все представится в другом свете. Консервируют не только плантаны, но и десертные бананы.

В пищу употребляют не только плоды, но и цветы банана: в сыром виде их обмакивают в соус, а в вареном — добавляют в супы или подливы.

Это интересно!

Из них готовят различные, в том числе, национальные блюда.

Во многих странах Латинской Америки популярно яство под названием «Мадурос» («Maduros») — спелые очищенные плантаны разрезают по косой на дольки шириной 3-4 мм, солят и обжаривают на масле до золотистой корочки. Прежде чем подать к столу, кладут на покрытую бумажным полотенцем тарелку, чтобы стекло лишнее масло. В Венесуэле есть национальное блюдо «Йо-йо» («Yo-Yo») — между двумя ломтиками жареных бананов кладут кусочек мягкого белого сыра, а затем скрепляют все это деревянной зубочисткой. В Нигерии известно кушанье «Ева-додо» («Ewa dodo»), где бананы служат гарниром к тунцу или креветкам, а в Гане из этих фруктов делают оладьи, которые известны под названием «Фатал» (тесто замешивают на кукурузной муке, приправляют луком, перцем и имбирем). Комментарий экспертаТатьяна Буцкая, врач-педиатр, организатор «Марафона по роддомам» и проекта «Беременные посиделки», учредитель Народной премии детских товаров «Выбор Родителей» России

— Чем полезен банан?

Банан — тропический фрукт, который у нас уже давно стал «своим». Его можно найти в каждом магазине, его удобно использовать в качестве перекуса: он не требует специального контейнера для хранения (спасибо природной «упаковке»), его не надо мыть и беспокоиться об условиях хранения. Банан помогает утолить голод и зарядиться быстрыми калориями. В одном фрукте содержится около 160 килокалорий.

Банан богат углеводами (преимущественно фруктозой), калием, а также различными витаминами и минералами (витамины С, В1, В2, В9, РР, железо, фосфор, кальций). Кроме этого, банан содержит небольшое количество жиров, белков и ценных аминокислот (триптофан, метионин и лизин). Многие замечают, что после банана ощущают прилив не только физических, но и эмоциональных сил. И это не случайно. Дает о себе знать фруктоза и триптофан, который преобразуется в серотонин — самый известный гормон счастья.

Какие еще плюсы у бананов? Этот фрукт является источником пребиотиков — неперевариваемых компонентов пищи, которые способствуют росту полезной микрофлоры, проще говоря, является для них питанием.

Можно ли есть каждый день?

Банан относится к тем самым продуктам, которые практически не приедаются. Здоровый человек может есть их каждый день, и это никак не отразится на его самочувствии. Кстати, моя коллега-блогер в одном из своих постов рассказала, как в ее (нашем) дефицитном детстве родители раздобыли 10 килограммов бананов и принесли домой со словами: «Ешь, деточка». Деточка была девочкой послушной и за день одолела весь ящик. Мама сначала не поверила в это, а потом очень переживала, что у ребенка появится аллергия, но этого не случилось. Сразу скажу, приведенный мной пример — это ни в коем случае не призыв поглощать бананы килограммами. Во всем нужно соблюдать умеренность. Не забываем, что бананы очень калорийны, поэтому чрезмерное увлечение ими чревато набором лишних килограммов. Чтобы не «раздобреть», бананами желательно «заправляться» утром или днем, еще лучше — перед серьезной физической нагрузкой.

Бананы во время беременности

Как «адвокат плода» обращаю внимание — бананы содержат фолиевую кислоту. Этот витамин очень важен в первые шесть недель беременности. Он нужен для нормального деления оплодотворенной яйцеклетки. Нехватка витамина, к сожалению, приводит к развитию врожденных пороков развития плода.

Бананы могут выручить женщину не только в первом, но и во втором и третьем триместрах. Этот фрукт помогает укротить изжогу, деликатно решить проблемы со стулом, а также справиться с последствиями отравления. Впрочем, это не все. Как чемпион по содержанию калия, банан рекомендуется в случае появления судорог.

Бананы: кому проявить осторожность?

Из-за высокой калорийности я не советую включать этот фрукт в ежедневное меню людям, страдающим ожирением, и тем, кто мечтает похудеть. Еще одно табу — язва в стадии обострения. В этот период необходимо избегать всех без исключения фруктов и овощей. А вот когда болезнь ослабляет свои тиски, бананы можно снова вводить в рацион. Этот фрукт мягко обволакивает стенки желудка, и снижает кислотность. Также бананы противопоказаны или сводятся к минимуму при бродильной диспепсии. Ее провоцирует избыточное потребление легкоусвояемых углеводов, поэтому бананы могут только усугубить ситуацию: усилить брожение и стимулировать повышенное газообразование. Будьте осторожны с бананами при сахарном диабете. «Безопасными» считаются продукты с гликемическим индексом не более 49 единиц. Гликемический индекс банана превышает эту цифру и составляет 60 единиц, т. е. находится в среднем диапазоне. Это означает, что бананы нельзя включать в ежедневный рацион, но можно изредка баловаться ими — не чаще 1-2 раз в неделю. Пройдите тестСоблюдаете ли вы правила здорового питания? Знаете ли вы принципы здорового питания? Пройдите тест и узнайте всю правду о вашей диете!