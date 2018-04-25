В Кемеровской области пройдут ярмарки, посвященные 1 мая

По информации пресс-службы обладминистрации, свою продукцию представят производители из Кузбасса, Республики Алтай, Новосибирской области и других регионов. В ассортименте будут представлены кондитерские, хлебобулочные, колбасные изделия, молочные продукты, свежую и свежемороженую рыбу, мясо разных сортов, овощи и фрукты.

Садоводы и огородники смогут приобрести саженцы, семена, рассаду и укрывной материал. Свежую говядину, баранину и свинину привезут фермеры Крапивинского, Юргинского, Яшкинского, Промышленновского и Ленинск-Кузнецкого районов. На ярмарках можно будет приобрести яйцо, мясо индейки, гусей, уток, мед, а также товары от производителей местной потребительской кооперации — папоротник, ягоды, грибы и орехи.