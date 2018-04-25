Кондитер создала на 3D‐принтере десерты удивительных геометрических форм 

Повар‐кондитер Динара Каско (Dinara Kasko) создает десерты, которые своим внешним видом напоминают произведения современного искусства. Каско провела экскурсию по своему рабочему пространству, расположенному в Харькове.
Для создания геометрических десертов Каско использует компьютерное моделирование и технологию 3D-печати. А своей аппетитной формы, продукция достигает с помощью силиконовых форм для выпекания.
Для каждой формы мы используем отдельную компьютерную программу, которая помогает нам ее создавать
— Динара Каско.
Несмотря на инновационные архитектурные характеристики десертов, кондитер признается, что большую часть ингредиентов можно купить в обычном супермаркете. Для изготовления сладостей Каско использует яйца, муку, сахар, сливки, молоко. Однако, кондитер отмечает, что для своих тортов она тщательно выбирает шоколад.
Художественные торты и футуристический метод их создания получили признание не только в ее родной стране, но и во многих европейских странах, в том числе в Азии, США и России.
В последнее время в Сети стало популярным снимать на видео поджог шоколадной плитки. Якобы, если от огня сладость только плавится, то продукт качественный, а если горит, то такое покупать нельзя. Всероссийский НИИ кондитерской промышленности и Ассоциация предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) вступились за кондитеров, чей шоколад горит, а значит, по мнению потребителей, является некачественным.