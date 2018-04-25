Ещё
Кондитер создала на 3D‐принтере десерты удивительных геометрических форм
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кондитер создала на 3D‐принтере десерты удивительных геометрических форм 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Повар‐кондитер Динара Каско (Dinara Kasko) создает десерты, которые своим внешним видом напоминают произведения современного искусства. Каско провела экскурсию по своему рабочему пространству, расположенному в Харькове.
Для создания геометрических десертов Каско использует компьютерное моделирование и технологию 3D-печати. А своей аппетитной формы, продукция достигает с помощью силиконовых форм для выпекания.
Для каждой формы мы используем отдельную компьютерную программу, которая помогает нам ее создавать
— Динара Каско.
Несмотря на инновационные архитектурные характеристики десертов, кондитер признается, что большую часть ингредиентов можно купить в обычном супермаркете. Для изготовления сладостей Каско использует яйца, муку, сахар, сливки, молоко. Однако, кондитер отмечает, что для своих тортов она тщательно выбирает шоколад.
Художественные торты и футуристический метод их создания получили признание не только в ее родной стране, но и во многих европейских странах, в том числе в Азии, США и России.
В последнее время в Сети стало популярным снимать на видео поджог шоколадной плитки. Якобы, если от огня сладость только плавится, то продукт качественный, а если горит, то такое покупать нельзя. Всероссийский НИИ кондитерской промышленности и Ассоциация предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) вступились за кондитеров, чей шоколад горит, а значит, по мнению потребителей, является некачественным.
360tv.ru: последние новости
Россиянам предложат растительное масло «Новичок» Росконтроль назвал самый опасный российский пломбир Акциз на сладкие напитки: опыт других стран
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой247
Анфиса Чехова снялась топлес на острове Бали21
7 женских фантазий о сексе9
Раскрыты секреты выигрыша в лотерею38
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь18
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды Шоу-бизнес
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
04:02
Опасные сладости, от которых надо держаться подальше
Еда
04:57
Как нас обманывают рекламщики
Психология
03:57
Видео-тест: какими будут ваши дети
Дети
00:59
Шнуров: откровения о жене и сексе
Звёзды
04:03
Селфи раскроет ваши тайны
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение