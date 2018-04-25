10 кулинарных трендов, которые вам точно стоит попробовать

Кофе в вафлях, черная еда и огромный выбор самой полезной муки: если вы расскажете о таком своей бабушке, она уж точно вам не поверит. Мы и сами едва поспеваем за кулинарной модой, которая никогда не стоит на месте. В новом обзоре собрали все, что заслуживает вашего внимания.

Продукты, изготовленные при помощи брожения, называют ферментированными. Они наполовину переработаны бактериями, а поэтому организму гораздо легче усвоить и переварить их, чем обычную пищу.

Самый доступный ферментированный продукт — квашеная капуста. Благодаря тому, что корейская кухня в этом году быстро набирает популярность, становится легче попробовать и другие ферментированные овощи и блюда.

Вы заметили, что сегодня даже ботва моркови стала полноценным ингредиентом для некоторых блюд? Всему виной набирающий обороты тренд к безотходному производству.

Экологическая мода в кулинарии обращает внимание на проблему пищевых отходов и предлагает использовать все продукты по максимуму. Мы только за!

Ни для кого не секрет, что альтернатив пшеничной муке существует довольно много. Адепты правильного питания давно полюбили льняную, миндальную, рисовую и кокосовую муку и используют ее для приготовления вкусных и полезных блюд.

Особого упоминания заслуживает мука из маниоки, которую можно есть людям с аллергией на злаковые культуры.

Уличная еда уже давно перестала выступать в роли вредных и сытных перекусов. Сегодня абсолютно каждый может перекусить на бегу оригинальной и вкусной едой.

Сфера стрит-фуда обновила свою философию и расширила горизонты и теперь предлагает все больше традиционных блюд из разных стран мира.

Маття, перуанская мука и другие полезные порошки уже давно заняли свою нишу в кулинарии. Сегодня они продолжают набирать популярность и привлекать новых поклонников своими полезными свойствами.

Эти порошки добавляют в супы, смузи, различные напитки и даже полноценные блюда (к примеру, салаты), чтобы еда стала вкуснее, сытнее и питательнее.

Вегетарианство не сдает позиций: источников растительного белка становится все больше, а рецепты на их основе создаются буквально каждый день.

Если вы до сих пор не знаете, где брать белок помимо мяса, налегайте на бобовые, киноа и тофу, ведь это не только полезно, но и безумно вкусно.

В этих коктейлях есть все, кроме алкоголя: уникальное оформление, красота подачи и яркие необычные ингредиенты.

Кстати, такие напитки называют моктейлями (mocktails), и в их категорию входят как нетривиальные крюшон и флип, так и уже прекрасно известные нам смузи. Качественные, вкусные и полезные ингредиенты — важнейшая изюминка главного коктейльного тренда этого года.

Без растительного молока в 2018 году никуда: веганские напитки набирают популярность и остаются в моде.

Благодаря большому выбору, вы можете найти «свое» молоко. Кокосовое и миндальное удивят вас потрясающим вкусом, соевое — низким содержанием калорий и полезным составом, а рисовое — нежным вкусом и сытностью. Растительное молоко можно добавлять в коктейли и кофе, обогащая свои напитки витаминами и ценными минералами.

Черная еда смотрится невероятно стильно. И если вы уже наверняка успели попробовать черное мороженое (тренд прошлого года, продолжающийся и сегодня), то черную пасту или черные бобы обязательно нужно искать в кафе в этом году.

Кстати, для получения насыщенного черного цвета теперь, помимо чернил каракатиц и активированного угля, используются более натуральные ингредиенты — какао, черный кунжут, ягоды и маслины.

Если мы так любим смузи, почему бы не превратить приятный перекус в полноценный прием пищи? Сытные и ароматные супы-смузи (как холодные, так и горячие) — потрясающе полезное блюдо, которое можно готовить хоть каждый день. Такие супы — это ваши любимые овощи и суперфуды, измельченные в блендере с добавлением ароматных пряностей. Правила игры остаются все те же, но смузи выходит за границы легкого коктейля, становясь одним из главных трендов здорового питания на все времена.