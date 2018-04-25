Рецепт дня: курица с начос и сальсой

505 calories

Курица с начос и сальсой

В этом рецепте кукурузные начос сочетаются с варёной курицей и полезной зелёной сальсой — удобно и очень вкусно. Курица с начос и сальсой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 40 минут PT40M PT40M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 6 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 505 ккал

Ингредиенты

Курица (грудка) 700 г Начос (кукурузные) 1 пачка Сыр 250 г Сыр (мягкий) 120 г Авокадо 1 шт. Лук (репчатый) 1 шт. Чеснок 7 зубчиков Лайм (сок) 1 шт. Перец (чили свежий) 1 шт. Петрушка 1 чашка Сметана ½ стакана Масло (оливковое) 50 мл Кумин 1 ст. л. Перец (чили молотый) 1 ч. л.

Смешайте в блендере петрушку, оливковое масло, свежий перец чили без семечек, сок лайма и 2 зубчика чеснока до состояния однородной пасты.

Отварите куриную грудку до готовности, добавив в воду молотый перец чили, кумин, нарезанный оставшийся чеснок и лук.

Готовую куриную грудку разделите на тонкие волокна.

Смешайте кусочки курицы с сальсой.

В форму для выпечки выложите кукурузные начос, сверху добавьте тёртый сыр и курицу с сальсой.

Отправьте в разогретую духовку на несколько минут, пока сыр не расплавится.

Достаньте форму из духовки, выложите сверху мягкий сыр, оставшуюся сальсу, ломтики авокадо, сметану и кинзу. Подавайте сразу же.

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