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Рецепт дня: курица с начос и сальсой
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Рецепт дня: курица с начос и сальсой 

The Challenger 8 минут назад
Фото: The Challenger
505 calories
Курица с начос и сальсой
В этом рецепте кукурузные начос сочетаются с варёной курицей и полезной зелёной сальсой — удобно и очень вкусно. Курица с начос и сальсой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 40 минут PT40M PT40M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 6 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 505 ккал
Ингредиенты
Курица (грудка) 700 г Начос (кукурузные) 1 пачка Сыр 250 г Сыр (мягкий) 120 г Авокадо 1 шт. Лук (репчатый) 1 шт. Чеснок 7 зубчиков Лайм (сок) 1 шт. Перец (чили свежий) 1 шт. Петрушка 1 чашка Сметана ½ стакана Масло (оливковое) 50 мл Кумин 1 ст. л. Перец (чили молотый) 1 ч. л.
Смешайте в блендере петрушку, оливковое масло, свежий перец чили без семечек, сок лайма и 2 зубчика чеснока до состояния однородной пасты.
Отварите куриную грудку до готовности, добавив в воду молотый перец чили, кумин, нарезанный оставшийся чеснок и лук.
Готовую куриную грудку разделите на тонкие волокна.
Смешайте кусочки курицы с сальсой.
В форму для выпечки выложите кукурузные начос, сверху добавьте тёртый сыр и курицу с сальсой.
Отправьте в разогретую духовку на несколько минут, пока сыр не расплавится.
Достаньте форму из духовки, выложите сверху мягкий сыр, оставшуюся сальсу, ломтики авокадо, сметану и кинзу. Подавайте сразу же.
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Запись «Рецепт дня: курица с начос и сальсой» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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