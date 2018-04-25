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Ужин Трампа с Макроном: что Белый дом приготовил гостям
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Ужин Трампа с Макроном: что Белый дом приготовил гостям 

BFM.RU 1 час назад
В Белом доме вечером во вторник по вашингтонскому времени состоялся первый государственный ужин, организованный в честь визита французского президента в США Эммануэля Макрона.
На ужин собралось около 150 гостей, в том числе политическая элита, а также олимпийские чемпионы, банкиры и видные деятели. На мероприятии, в частности, присутствовали глава МВФ Кристин Лагард, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, медиамагнат Руперт Мердок, и глава корпорации Apple Тим Кук, передает РИА Новости.
Трамп появился в черном смокинге, а первая леди Мелания Трамп — в мерцающем серебристом вечернем платье в пол. Макрон был одет также в черный смокинг, а его жена Бриджит— в вечернее платье кремового цвета в пол с золотыми деталями.
В президентском меню значились биточки из козьего сыра, томатный джем, бисквит на обезжиренных сливках и листья разноцветного молодого салата. На второе подавали каре ягненка в соусе из обжаренного лука с рисом сорта Carolina Gold. Десерт состоял из пирог с нектаринами и мороженое «Крем-фреш».
Мероприятие длилось около пяти часов и этот ужин стал первым за время президентства Дональда Трампа. Туда впервые не пригласили журналистов и представителей демократической партии, за исключением пары представителей штата Луизиана, который исторически связан с Францией. Масштаб мероприятия также обсуждается в СМИ: оно в разы меньше ужинов, которые организовывали при Бараке Обаме.
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