Ужин Трампа с Макроном: что Белый дом приготовил гостям

В Белом доме вечером во вторник по вашингтонскому времени состоялся первый государственный ужин, организованный в честь визита французского президента в США Эммануэля Макрона

Трамп появился в черном смокинге, а первая леди Мелания Трамп — в мерцающем серебристом вечернем платье в пол. Макрон был одет также в черный смокинг, а его жена Бриджит— в вечернее платье кремового цвета в пол с золотыми деталями.

В президентском меню значились биточки из козьего сыра, томатный джем, бисквит на обезжиренных сливках и листья разноцветного молодого салата. На второе подавали каре ягненка в соусе из обжаренного лука с рисом сорта Carolina Gold. Десерт состоял из пирог с нектаринами и мороженое «Крем-фреш».