Как избавиться от хронического тонзиллита: методы и советы

Многие люди страдают хроническим тонзиллитом и не могут понять, как правильно его лечить. Постоянно принимают различные препараты, ходят на промывание миндалин и так далее. Все это сказывается и на нервной системе, поскольку постоянное лечение не приводит к положительным результатам, а только приглушают болезнь. Как правильно и с чего начать постараемся рассказать в этой статье, в которой МедикФорум собрал все важные советы.

Методы лечения тонзиллита

В первую очередь организм начинает страдать только по самой простой причине-это из-за снижения иммунитета, который играет в нашей жизни самую важную роль. Для начала нужно поднять иммунитет, а для этого есть самый простой и не дорогой способ. Лечение занимает всего четыре дня, но зато очень эффективное. Необходимо приобрести в аптеке аскорбиновую кислоту в порошке. Она идет в дозировке 0,5 мг. В первый день нужно съесть 2 гр, которые можно поделить на весь день. Кислоту следует запивать киселем или кефиром, поскольку может вызвать раздражение желудка. Второй день также выпить 2 гр кислоты аскорбиновой. На третий день снижаем дозировку и принимает 1 гр, который можно за один прием выпить с кефиром или разделить на две порции. Четвертый день составляет 0,5 гр кислоты. Ну и на пятый день можно еще меньше принять дозировку, то есть поделить 0,5 гр на пополам, а можно и не принимать, так как ударная доза аскорбинки уже поступила в организм. Особенно хорошо принимать такую аскорбиновую кислоту в период простуды или для профилактики. Еще одним хорошим средством от проблемы с тонзиллитом помогает облепиховое масло, которое богато большим количеством полезным микроэлементов. Оно считается ранозаживляющим, тонизирующем и в целом полезным средством. Его лучше всего принимать в тот момент, когда горло только начинает болеть. Для этого следует выпить небольшой глоток масла, примерно одну или полторы ч.л. и не проглатывая, опрокинув голову назад, подержать около двух минут, чтобы масло как следует стекло по горлу вниз и тем самым смазало миндалины. Такой метод желательно проделать 7 дней подряд, 3 раза за день после употребления пищи. После процедуры постарайтесь ничего не кушать и не пить хотя бы один час.

Советы по лечению тонзиллита

Также можно воспользоваться еще один рецептом от избавления пробок на миндалинах. Для этого потребуется очищенный керосин. Его также можно приобрести в аптеке. Единственно то, что его не желательно принимать на сильно воспаленное горло и при сильно выраженных гнойничковых пробках, только тогда, когда уже процесс идет на спад. Для процедуры необходимо набрать в ротовую полость примерно одну столовую ложку керосина и прополоскать им горло. После чего не следует пить и не есть около часа, чтобы хорошо обработалось горло. Такую процедуру делать три дня не больше. Начинать с одного раза в день. Но опять же если боитесь пробовать керосин для профилактики, стоит посоветоваться с врачом, так как всегда есть противопоказания. Не стоит затягивать с лечением, чтобы потом болезнь не переросла в хроническую, так как может потребоваться долгое лечение. Также не стоит останавливаться, не стоит допускать мысли о том, что не поможет. Всегда есть решение на любые задачи! Главное дать нашему организму новые силы на выздоровление, а в этом поможет хорошее поднятие иммунитета! Ранее сообщалось, как избавиться от миомы без операции.