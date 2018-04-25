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В костромском мясе нашли страшные бактерии
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В костромском мясе нашли страшные бактерии 

Kostroma.Today 46 минут назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме проверили качество продуктов питания, узнал KOSTROMA.TODAY. Проверяли мясо, субпродукты, молоко, яйца и мед.
В итоге из тысячи отобранных проб мяса 73 не соответствовали показателям. По информации управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям, были найдены сальмонеллы, листерии, бактерии кишечной палочки и антибиотики.
Почти 20 проб молока не соответствовали жирно-кислотному составу. А это говорит о том, что продукция фальсифицирована.
Исследования проводили ведущие лаборатории страны, которые находятся в Москве и Владимире.
Все производители, которые нарушили закон, привлечены к ответственности.
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