В костромском мясе нашли страшные бактерии

В Костроме проверили качество продуктов питания, узнал KOSTROMA.TODAY. Проверяли мясо, субпродукты, молоко, яйца и мед.

В итоге из тысячи отобранных проб мяса 73 не соответствовали показателям. По информации управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям, были найдены сальмонеллы, листерии, бактерии кишечной палочки и антибиотики.

Почти 20 проб молока не соответствовали жирно-кислотному составу. А это говорит о том, что продукция фальсифицирована.

Исследования проводили ведущие лаборатории страны, которые находятся в Москве и Владимире.

Все производители, которые нарушили закон, привлечены к ответственности.