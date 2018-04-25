Специалисты рассказали о содержании аминокислот в молочной продукции

Аминокислоты — карбоновые (жирные) кислоты класс органических соединений, содержащих одну или две аминогруппы. Молоко — один из важнейших источников аминокислот.

Около 20 важнейших аминокислот являются мономерными звеньями, из которых построены все белки, 8 аминокислот (валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин) являются незаменимыми, т. е. не могут синтезироваться в организме животных и человека, и должны доставляться с пищей.

К важнейшим характеристикам свойств пищевого продукта относится биологическая ценность, которая отражает степень соответствия его аминокислотного состава потребностям организма в аминокислотах для синтеза белка. Молоко содержит все необходимые для питания человека вещества — белки, жиры, углеводы, которые находятся в сбалансированных соотношениях и очень легко усваиваются организмом.

Кроме того, в нем содержатся многие ферменты, витамины, минеральные вещества и другие важные элементы питания, необходимые для обеспечения нормального обмена веществ. Из всех пищевых белков сывороточный наиболее приближен по аминокислотному составу к белкам мышечной ткани человека и обладает наибольшей анаболической способностью.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводятся исследования продуктов на содержание аминокислот.

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