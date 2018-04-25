Свежие овощи и фрукты полезны для психики

Овощи и фрукты весьма полезны для психического здоровья, причем обязательно свежие, а не вареные или консервированные. Об этом сообщили новозеландские ученые.

Исследование специалистов университета Отаго, опубликованное в журнале Frontiers in Psychology, охватило более 400 людей 18−25 лет из Новой Зеландии и США. Эту возрастную группу выбрали по двум причинам: ее представители едят меньше фруктов и овощей, чем люди других возрастов, и имеют высокий риск психических проблем. Ученые оценили рацион участников, их образ жизни и состояние их психического здоровья, приняв в расчет максимум привходящих факторов, таких как режим сна, физическая форма, хронические заболевания и т. д.

В результате был сделан вывод, что у тех, кто ел больше свежих фруктов и овощей, реже встречались проявления депрессии, был выше средний уровень настроения и удовлетворенность жизнью. На тех, кто предпочитал консервированные, вареные овощи или фруктовые соки, это правило не распространялось.

Самыми полезными для психического здоровья ученые назвали следующие фрукты и овощи: бананы, морковь, яблоки, темно-зеленые листовые овощи (например, шпинат), грейпфрут и другие цитрусовые, зеленый салат, ягоды, огурцы и киви.

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