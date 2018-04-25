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Салат из авокадо
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Салат из авокадо 

Карельские вести 32 минуты назад
Фото: Карельские вести
Диетический кремовый салат из авокадо с яйцом и овощами.
Ингредиенты
Яйцо 1 шт  авокадо 1 шт  помидор (маленький) 1 шт  огурец (маленький) 1 шт  фета 50 г  йогурт 2 ч. л.
винный уксус 1 ч. л.
сушеный укроп 1 ч. л.
соль по вкусу
черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления
Яйцо отварите и нарежьте маленькими кубиками. Авокадо очистите и тщательно разомните вилкой. Помидор и огурец нарежьте маленькими кубиками. Сложите все в салатник. Добавьте раскрошенную фету.
Время готовки15 мин Количество персон1 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Хорошо перемешайте салат. Добавьте йогурт, уксус, сушеный укроп. Посолите и поперчите. Снова тщательно перемешайте.
Этот салат можно подавать на кусочке хлеба или разрезанном вдоль круассане.
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