Диетический кремовый салат из авокадо с яйцом и овощами.
Ингредиенты
Яйцо 1 шт авокадо 1 шт помидор (маленький) 1 шт огурец (маленький) 1 шт фета 50 г йогурт 2 ч. л.
винный уксус 1 ч. л.
сушеный укроп 1 ч. л.
соль по вкусу
черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления
Яйцо отварите и нарежьте маленькими кубиками. Авокадо очистите и тщательно разомните вилкой. Помидор и огурец нарежьте маленькими кубиками. Сложите все в салатник. Добавьте раскрошенную фету.
Время готовки15 мин Количество персон1 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Хорошо перемешайте салат. Добавьте йогурт, уксус, сушеный укроп. Посолите и поперчите. Снова тщательно перемешайте.
Этот салат можно подавать на кусочке хлеба или разрезанном вдоль круассане.