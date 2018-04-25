Салат из авокадо

Диетический кремовый салат из авокадо с яйцом и овощами.

Ингредиенты

Яйцо 1 шт авокадо 1 шт помидор (маленький) 1 шт огурец (маленький) 1 шт фета 50 г йогурт 2 ч. л.

винный уксус 1 ч. л.

сушеный укроп 1 ч. л.

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления

Яйцо отварите и нарежьте маленькими кубиками. Авокадо очистите и тщательно разомните вилкой. Помидор и огурец нарежьте маленькими кубиками. Сложите все в салатник. Добавьте раскрошенную фету.

Время готовки15 мин Количество персон1 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Хорошо перемешайте салат. Добавьте йогурт, уксус, сушеный укроп. Посолите и поперчите. Снова тщательно перемешайте.

Этот салат можно подавать на кусочке хлеба или разрезанном вдоль круассане.