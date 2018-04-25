Салат Вальдорф 

Вальдорф — американский салат, изобретенный еще в конце XIX века.
Ингредиенты
Куриные грудки 2 шт яблоки 2 шт виноград 150 г черника 150 г сельдерей 3 стебля
грецкие орехи 70 г зеленый лук по вкусу
майонез 120 мл кефир 60 мл лимонный сок 1 ст. л.
дижонская горчица 1 ч. л.
соль по вкусу
Способ приготовления
С куриных грудок снимите кожу и вырежьте кости. Отварите их в подсоленной воде, остудите и нарежьте небольшими кубиками.
Время готовки30 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Виноград и чернику разрежьте на половинки. Сельдерей нарежьте кубиками. Орехи крупно порубите. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте небольшими ломтиками.
В небольшой миске смешайте майонез, кефир, лимонный сок и горчицу. Посолите по вкусу.
Сложите все ингредиенты в миску, залейте заправкой и тщательно перемешайте.