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Салат Вальдорф
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Салат Вальдорф 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Вальдорф — американский салат, изобретенный еще в конце XIX века.
Ингредиенты
Куриные грудки 2 шт  яблоки 2 шт  виноград 150 г  черника 150 г  сельдерей 3 стебля
грецкие орехи 70 г  зеленый лук по вкусу
майонез 120 мл  кефир 60 мл  лимонный сок 1 ст. л.
дижонская горчица 1 ч. л.
соль по вкусу
Способ приготовления
С куриных грудок снимите кожу и вырежьте кости. Отварите их в подсоленной воде, остудите и нарежьте небольшими кубиками.
Время готовки30 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Виноград и чернику разрежьте на половинки. Сельдерей нарежьте кубиками. Орехи крупно порубите. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте небольшими ломтиками.
В небольшой миске смешайте майонез, кефир, лимонный сок и горчицу. Посолите по вкусу.
Сложите все ингредиенты в миску, залейте заправкой и тщательно перемешайте.
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