Салат Вальдорф

Вальдорф — американский салат, изобретенный еще в конце XIX века.

Ингредиенты

Куриные грудки 2 шт яблоки 2 шт виноград 150 г черника 150 г сельдерей 3 стебля

грецкие орехи 70 г зеленый лук по вкусу

майонез 120 мл кефир 60 мл лимонный сок 1 ст. л.

дижонская горчица 1 ч. л.

соль по вкусу

Способ приготовления

С куриных грудок снимите кожу и вырежьте кости. Отварите их в подсоленной воде, остудите и нарежьте небольшими кубиками.

Время готовки30 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Виноград и чернику разрежьте на половинки. Сельдерей нарежьте кубиками. Орехи крупно порубите. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте небольшими ломтиками.

В небольшой миске смешайте майонез, кефир, лимонный сок и горчицу. Посолите по вкусу.

Сложите все ингредиенты в миску, залейте заправкой и тщательно перемешайте.