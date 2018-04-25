На российском рынке появятся кисели компании Valio

В основе каждого киселя — свежие ягоды из Финляндии. Большому сроку годности — 90 дней — напитки обязаны современным технологиям и асептической упаковке, при этом консервантов и ГМО продукт не содержит.

Производитель напоминает, что кисель из настоящих ягод очень полезен — он укрепляет иммунитет и является источником витаминов. Более того, он отлично подойдет тем, кто следит за фигурой: например, в напитке из крыжовника и бойзеновой ягоды нет сахара, а на 100 мл приходится всего 10 ккал.

Кисели присутствовали в ассортименте компании и ранее, но только в объеме 1 литр.