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В Губкинском продают молоко на розлив
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В Губкинском продают молоко на розлив 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Экология, экономия и польза для здоровья — с таким девизом ООО «Кирилл» в Губкинском установил автомат по розливу натурального молока.
Таким образом, предприятие внесло лепту в уменьшение негативного воздействия на окружающую среду города, при этом каждый горожанин получает возможность сэкономить. В Губкинском точка продажи молочной продукции от ООО «Кирилл» расположилась у входа в магазин «Магнит» в 11 микрорайоне.
«Молоко натуральное, привозят с ферм Тюменской области уже на следующий день после дойки, а в Губкинском после пастеризации отправляют на реализацию. Цена за литр — 45 рублей, что дешевле, чем у многих производителей пастеризованного молока. Хотя с учетом пластиковой бутылки, которая стоит 9 рублей, итоговая стоимость может быть сопоставима с молоком от других производителей, но не сопоставима со вкусом и качеством — у молока от местного производителя вкус намного лучше», — утверждает автор проекта «Экогород Губкинский» Динар Хабибуллин.
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