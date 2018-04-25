В Губкинском продают молоко на розлив

Экология, экономия и польза для здоровья — с таким девизом ООО «Кирилл» в Губкинском установил автомат по розливу натурального молока.

Таким образом, предприятие внесло лепту в уменьшение негативного воздействия на окружающую среду города, при этом каждый горожанин получает возможность сэкономить. В Губкинском точка продажи молочной продукции от ООО «Кирилл» расположилась у входа в магазин «Магнит» в 11 микрорайоне.

«Молоко натуральное, привозят с ферм Тюменской области уже на следующий день после дойки, а в Губкинском после пастеризации отправляют на реализацию. Цена за литр — 45 рублей, что дешевле, чем у многих производителей пастеризованного молока. Хотя с учетом пластиковой бутылки, которая стоит 9 рублей, итоговая стоимость может быть сопоставима с молоком от других производителей, но не сопоставима со вкусом и качеством — у молока от местного производителя вкус намного лучше», — утверждает автор проекта «Экогород Губкинский» Динар Хабибуллин.