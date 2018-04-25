10 лучших продуктов для кормящих мам

Овсянка

Овес богат клетчаткой и железом, которого зачастую не хватает кормящим мамам. Плюс он может увеличить выработку молока. Хорошая новость: овсяные хлопья быстрого приготовления столь же полезны, как и грубые, которые готовятся гораздо дольше. А вот готовые каши в пакетиках — совсем не то. В них слишком много соли, сахара и ненужных добавок. Миндаль

Эти орехи полны белка. Миндаль — один из немногих богатых безмолочных источников кальция. Даже небольшая горсть миндаля поможет вам легко набрать необходимые 1000 мг кальция в сутки. Будьте осторожны! Если у вас аллергия на орехи, миндаль не для вас! Более того, если лично у вас аллергии нет, но была у родственников, лучше воздержаться от миндаля, пока малышу не исполнится 3 месяца. Именно в первые месяцы жизни крохи белки, съеденные мамой, легче всего передаются через молоко. Абрикосы

Богаты пищевой клетчаткой, витаминами А и С и калием. Абрикосы способны повысить выработку пролактина у кормящей мамы. Конечно, лучше всего потреблять свежие абрикосы. Но если вы покупаете консервированные, выбирайте те разновидности, в которых меньше сахара. А сушеные почти так же полезны, как свежие. Лосось

Эта вкусная рыба, богатая белком и хорошими жирами, идеальное мясо для кормящих мам. А еще она содержит вещество с труднопроизносимым названием «докозогексаеновая кислота», очень важное для здоровья нервной системы малыша. В консервированном лососе есть мелкие мягкие косточки — дополнительный источник кальция, особенно если вы не едите молочные продукты. Йогурт

В йогуртах есть молочный белок и кальций, а разнообразие добавок позволит найти йогурт на любой вкус. НО! Если вамш малыш часто срыгивает, кашляет и чихает в отсутствии простуды, покрывается сыпью и страдает расстройством пищеварения, проверьте, нет ли у него непереносимости молочного белка. Если есть — йогурты не для вас. Фасоль

Красная, черная, в крапинку… вся она богата клетчаткой, железом и белком. Это верно, что после бобовых может немного… гм… пучить. Но не волнуйтесь, малыш не получит с грудным молоком ничего того, от чего у него могут быть газы. Шпинат

И не только шпинат, но и все листовые овощи темно-зеленого цвета, включая даже капусту брокколи — идеальные продукты для кормящих мам. Чего в них только нет: витамин С, фолиевая кислота, целый букет каротиноидов, калий, магний, железо. И даже кальций. А именно шпинат удобен тем, что его можно и свежим есть, добавляя в салат, и класть в горячие блюда. Финики

Еще один растительный источник кальция. Считается, что они, как и абрикосы, влияют на выработку пролактина и помогают увеличить количество молока. Богаты они и клетчаткой. А еще это тот редкий случай, когда нечто вкусное и сладкое — полезно. Так что смело добавляйте порезанные финики в свою утреннюю овсянку. Кунжут

Кладезь кальция и прекрасный источник клетчатки, железа, магния, фосфора, меди и марганца. Подсушите кунжут и посыпьте им салат из темно-зеленых овощей. Или добавьте в овощные блюда, кунжут хорошо сочетается по вкусу с зеленой фасолью. Коричневый рис Именно коричневый! В нем больше клетчатки и питательны веществ, чем в белом. Коричневый рис, так же как овсяные хлопья — это сложные углеводы, которые поддерживают уровень сахара в крови на относительно постоянном уровне. А значит, помогают дольше чувствовать себя сытой и полной сил.