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Весенний салат для хорошего настроения: делимся рецептом
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Весенний салат для хорошего настроения: делимся рецептом 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Оригинальное блюдо из простых ингредиентов подарит вам весенне настроение. Если сметана для вас слишком калорийна, салат можно заправить еще и так: 100 мл растительного масла соединить с 2 зубчиками пропущенного через пресс чеснока, посолить и влить 1 ч. ложку лимонного сока. На здоровье!
Салат «Весенняя радость»/Фото: А. Соколов/BurdaMedia
Понадобится:
5-7 шт. редиса,
1 свежий огурец,
2 яйца,
1 пучок зеленого салата,
1 пучок зеленого лука,
10 оливок,
1/2 пучка укропа.
Для соуса:
2 ст. ложки сметаны,
сахар, соль, горчица, лимонный сок по вкусу,
1 ст. ложка растительного масла.
Приготовление:
Овощи и зелень вымыть. Оливки разрезать пополам. Измельчить укроп, несколько веточек оставить для украшения.
Яйца отварить вкрутую в течение 10-12 минут, остудить в холодной воде. Затем очистить и нарезать на 4 части.
Салат порвать руками на крупные куски. Зеленый лук нарезать крупно. Редис очистить от ботвы, нарезать острым ножом тонкими кружочками. Огурец также нарезать тонкими кружочками, затем каждый разрезать пополам.
Салат, огурец, редис, лук, маслины соединить, перемешать. Выложить в салатницу.
Приготовить соус. Сметану растереть с сахаром, солью и горчицей. Помешивая, добавить растительное масло, лимонный сок.
Полить салат соусом и посыпать укропом. Готовый салат украсить мышкой, сделанной из редиса, яйца и зеленого лука.
Время приготовления: 30 минут.
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