Блюда из отпуска. Экзотические кушанья можно приготовить и дома

Во время любой поездке за рубеж, даже если у вас отель по системе «все включено», вы обязательно попробуете блюда местной кухни. Что-то не понравится, другое оставит равнодушным, но обязательно будет кушанье, которое вы захотите приготовить дома.

У меня есть несколько рецептов блюд, привезённых из своих путешествий за границу. Возможно, они и вам пригодятся. Конечно же, речь идёт о блюдах, для которых не нужно совсем уж экзотических ингредиентов и приправ. Не бойтесь, побегов фейхоа и филе каракатиц вам не понадобятся. Все рецепты очень простые и записывались со слов местных жителей, и пропорции не всегда указывались — в этом случае действуйте на глазок и на свой вкус.

Таиланд. Као Пад — жареный рис с яйцом

Одно из самых простых блюд. Рецепт может отличаться от региона к региону — тут приводится вариант с острова Пхукет.

Сначала сварите рис — количество определите сами. Затем вам понадобятся две сковородки. В одной из них обжаривайте на растительном масле рис с большим количеством белых семян кориандра, морковью и луком.

Во второй сковородке обжарьте 3-4 яйца, предварительно сбив в отдельной емкости с небольшим количеством молока, соли и свежесмолотого перца. Обжаривайте яйца, попутно кромсая на маленькие кусочки. Затем вываливайте яйца на сковородку с рисом и перемешивайте. Потом добавьте мелко нарезанный зеленый лук. Можно также высыпать в рис отдельно пожаренные мелкие кусочки курицы, очищенные креветки или кальмары.

Обязательно нужны две сковородки. Если вы просто выльете сбитые яйца в рис, то получится малоаппетитное месиво.

Греция. Фава по-милосски

Этот рецепт мне рассказали на острове Милос — тот самом, где нашли Венеру Милосскую. Сварите жёлтую чечевицу — обычно хватает 20 минут. Затем превратите в пюре. Посыпьте крупной морской солью. Возьмите несколько фиолетовых сладких луковиц — количество, как и объём чечевицы, определите сами, в зависимости от количества едоков. Мелко нарежьте лук и смешайте с пюре. Полейте сверху оливковым маслом.

Есть фаву лучше всего со стаканчиком сухого белого вина — впрочем, почти все свои блюда греки рекомендуют сочетать с сухим вином.

Мексика. Гуакамоле — это не только соус

Пожалуй, одно из самых популярных мексиканских блюд. Некоторые называют его соусом, но его можно есть и как самостоятельное блюдо.

Понадобится спелое и мягкое авокадо, пучок кинзы, 3 зубчика чеснока, 1 помидор, 1 репчатый лук среднего размера, 3-4 столовых ложки лимонного сока.

Сначала надо вынуть косточку из авокадо, срезать кожуру и размять плод до однородной массы. Добавить раздавленный чеснок, мелко нарезанные кинзу, помидор и лук, затем посолить. Полить лимонным соком. Можно добавить для вкуса сок лайма или соус табаско.

Главное, не использовать слишком много кинзы, так как она обладает свойством перебивать другие вкусы.

Испания. Гаспачо — окрошка из Андалузии

Одни говорят, что это блюдо завезли в Испанию арабы. Другие утверждают, что его придумали пастухи, которые брали из дома, что придётся, потом смешивали в кувшинах и охлаждали в горных реках. В любом случае для лета очень хороший суп.

Возьмите 5 помидоров среднего размера, 1 сладкий зелёный перец, 1 зубчик чеснока, половину огурца, 1 маленькую луковицу, размоченный в воде чёрствый кусок хлеба (лучше чёрного), 1 маленький стаканчик винного уксуса, 1 маленький стаканчик оливкового масла.

Всё это положите в миксер, добавьте соль, воды и немного льда. Смешайте в однородную массу и подавайте со свежей зеленью.

Турция. Кючюк кебаб — маленький, но вкусный

Про кебаб слышали все, но он вкуснее, когда небольшой по размеру.

Понадобятся 600 грамм говяжьего фарша, оливковое масло, петрушка или кинза. И маленькие шпажки.

Фарш смешайте с мелко нарезанной зеленью, солью и перцем. Слепите небольшие колбаски и наденьте на шпажки. Потом смажьте оливковым маслом и положите на пергаментную бумагу в духовку, разогретую до 200 градусов. Затем запекайте кебабы до корочки.

Неплохо обмакивать кебабы в оливковое масло с чесноком и солью или же в натуральный йогурт, смешанный с зеленью.