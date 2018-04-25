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Салат из груши, орехов и козьего сыра
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Салат из груши, орехов и козьего сыра 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Этот салат совсем не сложный в приготовлении, но зато какой вкусный и полезный!
Ингредиенты
Шпинат 400-500 г  козий сыр 100-150 г  орехи пекан 0,5 чашки (крупно порубить)
груша 1 шт.
лимонный сок 1 ст.л.
1 ст.л.
1 ст.л.
Способ приготовления
Заправка для салата: 1-2 ст.л. уксуса (лучше белого винного или белого бальзамического) 4-6 ст.л. оливкового масла 1 ч.л. дижонской горчицы 0,5 ч.л. меда Соль, перец по вкусу
Время готовки15 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Итак, спелую грушу разрезать пополам. Вынуть сердцевину, порезать половинки груши на тонкие ломтики. Смешать грушу с лимонным соком, чтобы сохранился свежий цвет.
В небольшой посуде хорошо размешать уксус, горчицу, мед, соль и перец. Затем добавить оливковое масло, размешать.
В салатник положить хорошо промытый и высушенный шпинат, добавить ломтики груши и размешать. Сверху накрошить козий сыр, орехи. Полить заправкой.
Кстати, салатную заправку можно приготовить и без меда и дижонской горчицы. Это будет базовый соус винегрет.
Приятного аппетита!
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