«Капрезе» из свеклы с песто 

Салат из вареной свеклы с моцареллой и базиликовым песто.
Ингредиенты
Свекла (примерно 250-300 г) 1 шт моцарелла 200 г соус песто 2 ст. л.
кедровые орехи 1 ст. л.
соль по вкусу
черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления
Свеклу отварите до готовности, остудите, очистите и нарежьте тонкими кружочками.
Время готовки1 ч Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
Моцареллу нарежьте кружочками.
Выложите на тарелку свеклу и моцареллу, чередуя их. Сверху выложите песто, посолите и поперчите. Посыпьте мелко нарубленными кедровыми орехами.
Фото: Pinterest.