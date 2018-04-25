Ещё
«Капрезе» из свеклы с песто
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Капрезе» из свеклы с песто 

Карельские вести 1 час назад
Салат из вареной свеклы с моцареллой и базиликовым песто.
Ингредиенты
Свекла (примерно 250-300 г) 1 шт  моцарелла 200 г  соус песто 2 ст. л.
кедровые орехи 1 ст. л.
соль по вкусу
черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления
Свеклу отварите до готовности, остудите, очистите и нарежьте тонкими кружочками.
Время готовки1 ч Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
Моцареллу нарежьте кружочками.
Выложите на тарелку свеклу и моцареллу, чередуя их. Сверху выложите песто, посолите и поперчите. Посыпьте мелко нарубленными кедровыми орехами.
Фото: Pinterest.
Карельские вести: последние новости
Салат из груши, орехов и козьего сыра Салат Вальдорф Салат из овощей-гриль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Дома-2» весила 143 кг и показала фото7
Буйнов: «Жена каждый день устраивает войнушку»5
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой267
Эмили Ратаковски полностью разделась для Нью-Йорка15
Анфиса Чехова снялась топлес на острове Бали27
Видео
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
05:22
Как выглядят идеальные девушки в разных странах
Красота
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды Шоу-бизнес
04:08
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему
Психология
00:15
Волочкова сменила пачку на банный веник
Звёзды
00:07
Эмили Ратаковски полностью разделась для Нью-Йорка
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение