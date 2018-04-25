«Капрезе» из свеклы с песто

Салат из вареной свеклы с моцареллой и базиликовым песто.

Ингредиенты

Свекла (примерно 250-300 г) 1 шт моцарелла 200 г соус песто 2 ст. л.

кедровые орехи 1 ст. л.

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления

Свеклу отварите до готовности, остудите, очистите и нарежьте тонкими кружочками.

Время готовки1 ч Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

Моцареллу нарежьте кружочками.

Выложите на тарелку свеклу и моцареллу, чередуя их. Сверху выложите песто, посолите и поперчите. Посыпьте мелко нарубленными кедровыми орехами.

Фото: Pinterest.