Салат из рукколы с яблоками 

Хрустящий салат из свежей рукколы с яблоками и орехами.
Ингредиенты
Руккола 150 г яблоко 1 шт грецкие орехи 50 г пармезан 30 г соль по вкусу
черный перец по вкусу
оливковое масло 1 ст. л.
лимонный сок 1 ч. л.
Способ приготовления
Рукколу хорошо промойте, обсушите и выложите в салатник.
Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Из яблока удалите сердцевину и нарежьте его тонкими ломтиками. Орехи курпно порубите. Сложите яблоки и орехи в салатник к рукколе.
Посолите и поперчите салат, полейте смесью оливкового масла и лимонного сока. Аккуратно перемешайте. При подаче разложите сверху тонкие прозрачные ломтики пармезана.