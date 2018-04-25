Салат из рукколы с яблоками

Хрустящий салат из свежей рукколы с яблоками и орехами.

Ингредиенты

Руккола 150 г яблоко 1 шт грецкие орехи 50 г пармезан 30 г соль по вкусу

черный перец по вкусу

оливковое масло 1 ст. л.

лимонный сок 1 ч. л.

Способ приготовления

Рукколу хорошо промойте, обсушите и выложите в салатник.

Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Из яблока удалите сердцевину и нарежьте его тонкими ломтиками. Орехи курпно порубите. Сложите яблоки и орехи в салатник к рукколе.

Посолите и поперчите салат, полейте смесью оливкового масла и лимонного сока. Аккуратно перемешайте. При подаче разложите сверху тонкие прозрачные ломтики пармезана.