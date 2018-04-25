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Салат из рукколы с яблоками
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Салат из рукколы с яблоками 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Хрустящий салат из свежей рукколы с яблоками и орехами.
Ингредиенты
Руккола 150 г  яблоко 1 шт  грецкие орехи 50 г  пармезан 30 г  соль по вкусу
черный перец по вкусу
оливковое масло 1 ст. л.
лимонный сок 1 ч. л.
Способ приготовления
Рукколу хорошо промойте, обсушите и выложите в салатник.
Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Из яблока удалите сердцевину и нарежьте его тонкими ломтиками. Орехи курпно порубите. Сложите яблоки и орехи в салатник к рукколе.
Посолите и поперчите салат, полейте смесью оливкового масла и лимонного сока. Аккуратно перемешайте. При подаче разложите сверху тонкие прозрачные ломтики пармезана.
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