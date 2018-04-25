Худеем правильно: 5 лучших рецептов салата щетка для эффективной диеты

Безовый рецепт: простой, но эффективный

Самый простой вариант «щетки» — он же один из самых эффективных. 100 г салата, которые занимают собою целую тарелку, содержат всего 50 ккал. Такой набор овощей не только чистит кишечник и стабилизирует работу ЖКТ, но и снабжает организм продуктами первой необходимости — клетчаткой, витаминами и минералами. Но стоит учесть, что такой способ «уборки» организма — достаточно жесткий, поэтому устраивать себе разгрузочные дни на таком салате стоит не чаще 1-2 раз в неделю.

Щетка из моркови, свеклы и капусты

Морская щетка: ударная доза витаминов и йода

Ударная сила этого рецепта — морская капуста или ламинария. Всего 30 г морской капусты покрывают суточную потребность организма в йоде. Водоросли богаты полиненасыщенными жирными кислотами, отвечающими за работу мозга и укрепляющими сердечную мышцу, а также альгинатами, природными абсорбентами, которые связывают и выводят из организма таксины и излишки холестерина. Плюс, как и отруби, морская капуста заполняет собою желудок и кишечник, дает долгое ощущение сытости, при том, что калорийность ее — всего 5 ккал/ 100 г, меньше, чем у свежего огурца. А клюква — отличный источник витамина С, ведь те, кто на диете, особенно нуждаются в том, чтобы поддержать иммунитет.

«Щетка» с морской капустой и клюквой

Та же щетка, но с пикантным азиатским акцентом

Главная фишка этого салата — интересная азиатская заправка. В ней использованы ингредиенты японской кухни, а японцы, как известно, — нация сыроедов и долгожителей. Семечки, которыми мы дополнили набор овощей, — находка для тех, кто, хоть и сидит на диете, но нуждается в энергии. Этот вариант салата можно поставить даже на праздничный стол: он никому не покажется слишком диетическим и скучным, а совсем необорот — очень легким, сочным и пикантным.

«Щетка» с азиатской заправкой

Щетка с сельдереем или зеленый супердетокс

Сельдерей недаром называют «кладовой красоты». Главное его богатство — аспарагин, удивительное вещество, способное связывать и выводить из организма продукты распада белка. А поскольку белок — он вездесущ в нашем повседневном рационе, и входит в большинство продуктов — от мяса и яиц до молока и фасоли, то устраивать своему организму время от времени генеральную уборку с помощью сельдерейной «щетки» — очень полезно.

«Щетка» с яблоком и сельдереем

Для тех, кто не может жить без сладкого: щетка с сухофруктами

Ничего не напоминает? Да это же наши привычные утренние мюсли! Но к ним мы добавляем овощи, которые в этом рецепте играют роль «универсальных очистителей» пищеварительной системы. В сумме с черносливом — сочно, нежно, фруктово. Кажется, этот салат придуман специально для нашего удовольствия, а вовсе не с диетическими целями.

Фруктовая «Щетка» с овсяными хлопьями